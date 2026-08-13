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Seguridad

Despliegue de fuerza en el último día de la Operación Panamax

Helicópteros participando de la Operación Panamax.
Helicópteros participando de la Operación Panamax. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 13/08/2026 11:58
Estamentos de seguridad y militares de más de 20 países participaron durante 11 días del ejercicio conjunto, en el que se practicaron maniobras para la defensa del Canal de Panamá

Este jueves 13 de agosto culminó la Operación Panamax, un ejercicio multinacional de seguridad y defensa hemisférica en el que participaron 21 países de América Latina, el Caribe y Europa.

Durante 11 días se llevaron a cabo ejercicios conjuntos en tierra, aire y mar, incluyendo maniobras para la protección y seguridad del Canal de Panamá.

Desde tempranas horas de la mañana, helicópteros militares surcaron los cielos panameños, mientras embarcaciones de la Guardia Costera y estamentos militares coordinaban movimientos en las aguas cercanas al Canal.

Embarcaciones de la Guardia Costera, la marina mexicana y la marina ecuatoriana realizan ejercicios conjuntos en Gorgona.
Embarcaciones de la Guardia Costera, la marina mexicana y la marina ecuatoriana realizan ejercicios conjuntos en Gorgona. Petty Officer 3rd Class William Kirk / U.S. Southern Command

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, termina así su visita a Panamá, durante la que participó en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C). Uno de los puntos más significativos fue la inclusión de Colombia a la A3C, país que se ha ofrecido también a ser sede de reuniones y ejercicios conjuntos con el personal militar del país sudamericano y miembros de la coalición.

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