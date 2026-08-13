Despliegue de fuerza en el último día de la Operación Panamax

Este jueves 13 de agosto culminó la Operación Panamax, un ejercicio multinacional de seguridad y defensa hemisférica en el que participaron 21 países de América Latina, el Caribe y Europa.
Durante 11 días se llevaron a cabo ejercicios conjuntos en tierra, aire y mar, incluyendo maniobras para la protección y seguridad del Canal de Panamá.
Desde tempranas horas de la mañana, helicópteros militares surcaron los cielos panameños, mientras embarcaciones de la Guardia Costera y estamentos militares coordinaban movimientos en las aguas cercanas al Canal.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, termina así su visita a Panamá, durante la que participó en el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C). Uno de los puntos más significativos fue la inclusión de Colombia a la A3C, país que se ha ofrecido también a ser sede de reuniones y ejercicios conjuntos con el personal militar del país sudamericano y miembros de la coalición.
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