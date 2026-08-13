Despliegue de fuerza en el último día de la Operación Panamax

Este jueves 13 de agosto culminó la Operación Panamax, un ejercicio multinacional de seguridad y defensa hemisférica en el que participaron 21 países de América Latina, el Caribe y Europa.

Durante 11 días se llevaron a cabo ejercicios conjuntos en tierra, aire y mar, incluyendo maniobras para la protección y seguridad del Canal de Panamá.

Desde tempranas horas de la mañana, helicópteros militares surcaron los cielos panameños, mientras embarcaciones de la Guardia Costera y estamentos militares coordinaban movimientos en las aguas cercanas al Canal.