Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos bajo la lupa por ola de homicidios

La Policía Nacional solicitó a la Alcaldía de San Miguelito el establecimiento de medidas extraordinarias de restricción de la movilidad en varios corregimientos del distrito. La petición surge en medio de una escalada violenta que deja más de 70 homicidios en lo que va del año 2026, según confirmó a través de redes sociales la alcaldesa Irma Hernández.

Las zonas focalizadas con mayores índices delictivos son los corregimientos de Belisario Frías, Belisario Porras y Omar Torrijos.

Hernández admitió públicamente que los programas de prevención social, cultural y deportiva impulsados por su administración durante dos años no han logrado frenar el avance de la criminalidad en el populoso distrito.

“Soy muy franca con ustedes, en dos años estas iniciativas preventivas aún no son suficientes. Necesitamos todo el acompañamiento de las instituciones encargadas de brindar seguridad y protección a nuestro territorio”, reconoció la jefa del gobierno local.

Según la alcaldesa, la solicitud formal enviada por la Policía Nacional plantea aplicar restricciones temporales de tránsito en los sectores más críticos. No obstante, Hernández condicionó la efectividad de estas acciones a un incremento real del pie de fuerza policial en veredas y barriadas, además de la formulación de un plan de seguridad integral de alcance distrital.

La Alcaldía evalúa los alcances jurídicos y operativos de la petición antes de promulgar los decretos que fijarán los horarios y corregimientos específicos bajo restricción.

Las autoridades locales informaron que en los próximos días anunciarán los detalles del plan punitivo y de contención que se aplicará en el territorio.