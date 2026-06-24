La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez decreta el estado de emergencia tras potentes terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles 24 de junio el estado de emergencia nacional, ordenando la suspensión de clases y de actividades no esenciales, luego de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron al país sudamericano.

En un mensaje televisado por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria —acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello— pidió calma y unidad a la población. Asimismo, informó que se han registrado al menos 20 réplicas tras los sismos principales, los cuales provocaron fallas masivas en servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica y gas doméstico.

La mandataria interina detalló que, además del Distrito Capital (Caracas), las regiones con mayores daños son los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. Ante esto, Rodríguez anunció la creación de un Estado Mayor de Contingencia, liderado por Cabello, para atender la crisis. Durante su intervención, aprovechó para agradecer a naciones como Perú y Panamá por su pronta disposición para colaborar.