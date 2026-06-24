La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez decreta el estado de emergencia tras potentes terremotos

Tras la emergencia, varios países de América Latina anunciaron el despliegue inmediato de <b>ayuda humanitaria</b>. El gobierno de <b>Costa Rica</b> se sumó a las muestras de apoyo y expresó su profunda solidaridad con el pueblo venezolano. A través de un comunicado oficial, las autoridades costarricenses manifestaron que su respaldo está con cada familia afectada y con los equipos que trabajan incansablemente en los <b>operativos de rescate en Venezuela</b>.Por su parte, el gobierno de <b>Chile</b> manifestó su total disposición para cooperar en las labores de salvamento. Mediante su Cancillería, confirmó que un contingente de <b>300 rescatistas y paramédicos</b>, junto con <b>50 toneladas de equipo técnico, medicamentos e insumos de primera necesidad</b>, se encuentran listos para partir hacia Caracas en las próximas horas.Desde el ámbito eclesiástico, la <b>Arquidiócesis de Panamá</b> elevó oraciones por la protección de las familias damnificadas y el fortalecimiento de los cuerpos de emergencia. De igual forma, ofreció consuelo y acompañamiento a la numerosa <b>comunidad venezolana residente en Panamá</b> que vive momentos de profunda angustia por el bienestar de sus seres queridos, encomendando la pronta recuperación de la nación a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto.