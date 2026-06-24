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La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez decreta el estado de emergencia tras potentes terremotos

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez pidió ‘calma’ y ‘unidad’ a la población.
La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez pidió ‘calma’ y ‘unidad’ a la población. Tomada de @presidenciaven
Por
José Vilar
  • 24/06/2026 21:24
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional tras los destructivos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron a Caracas y cinco estados del país. Mientras la nación sufre severos cortes de servicios y réplicas, países como Chile y Costa Rica ya movilizan rescatistas y toneladas de ayuda humanitaria para atender la crisis

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles 24 de junio el estado de emergencia nacional, ordenando la suspensión de clases y de actividades no esenciales, luego de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que azotaron al país sudamericano.

En un mensaje televisado por la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria —acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello— pidió calma y unidad a la población. Asimismo, informó que se han registrado al menos 20 réplicas tras los sismos principales, los cuales provocaron fallas masivas en servicios públicos básicos como agua potable, energía eléctrica y gas doméstico.

La mandataria interina detalló que, además del Distrito Capital (Caracas), las regiones con mayores daños son los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. Ante esto, Rodríguez anunció la creación de un Estado Mayor de Contingencia, liderado por Cabello, para atender la crisis. Durante su intervención, aprovechó para agradecer a naciones como Perú y Panamá por su pronta disposición para colaborar.

Solidaridad internacional y operativos de rescate

Tras la emergencia, varios países de América Latina anunciaron el despliegue inmediato de ayuda humanitaria. El gobierno de Costa Rica se sumó a las muestras de apoyo y expresó su profunda solidaridad con el pueblo venezolano. A través de un comunicado oficial, las autoridades costarricenses manifestaron que su respaldo está con cada familia afectada y con los equipos que trabajan incansablemente en los operativos de rescate en Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Chile manifestó su total disposición para cooperar en las labores de salvamento. Mediante su Cancillería, confirmó que un contingente de 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo técnico, medicamentos e insumos de primera necesidad, se encuentran listos para partir hacia Caracas en las próximas horas.

Desde el ámbito eclesiástico, la Arquidiócesis de Panamá elevó oraciones por la protección de las familias damnificadas y el fortalecimiento de los cuerpos de emergencia. De igual forma, ofreció consuelo y acompañamiento a la numerosa comunidad venezolana residente en Panamá que vive momentos de profunda angustia por el bienestar de sus seres queridos, encomendando la pronta recuperación de la nación a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto.

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