Delcy Rodríguez se sienta con el Tesoro de Estados Unidos para discutir el futuro económico de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió recientemente con una delegación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para evaluar una agenda de “desarrollo económico”, según difundió el pasado lunes 10 de agosto la Presidencia del país sudamericano a través de un comunicado.

En una nota de prensa, citada por la agencia de noticias EFE, las autoridades venezolanas señalaron que el encuentro se produjo en el contexto del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos, así como con el objetivo de ‘robustecer’ acuerdos tangibles y vigentes en diversas áreas, como la comercial, energética y financiera.

Asimismo, ambas partes abordaron la reactivación de mecanismos financieros que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Venezuela y la búsqueda de la estabilización del mercado energético, aunque no ofrecieron mayores detalles sobre los próximos pasos de estos planes.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en junio pasado una “flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera” para permitir que las instituciones estadounidenses facilitaran operaciones autorizadas relacionadas con la recuperación económica y la emergencia humanitaria generada tras el doble terremoto del 24 de junio.

El organismo también levantó en abril pasado las sanciones contra la líder interina de Venezuela, al retirarla de la lista de personas sancionadas que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Por parte de Washington, asistieron al encuentro el subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Jonathan Greenstein, y el subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo, Jonathan Burke, de acuerdo con Prensa Presidencial.

Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el canciller, Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira.