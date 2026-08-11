Apede: Banca panameña tiene liquidez, pero el crédito productivo interno sigue rezagado

La banca panameña conserva una sólida posición financiera, con elevados niveles de liquidez y capital, pero esa fortaleza todavía no se traduce en un mayor flujo de crédito hacia la economía productiva, advierte la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Según su más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual, el Sistema Bancario Nacional registró una liquidez de 56.86%, muy por encima del mínimo regulatorio de 30%, mientras que el índice de adecuación de capital alcanzó 16.04%, el doble del nivel exigido.

En contraste, a junio de 2026, la cartera interna creció apenas 1.26% interanual y el financiamiento al sector privado aumentó 0.58%. La construcción, la industria y la agricultura continúan mostrando menor dinamismo en el crédito, señala Apede.

Junio cambia el ritmo

Junio dejó, sin embargo, una señal favorable. Las nuevas colocaciones de crédito crecieron 44.07% interanual, el nivel mensual más alto desde que existe la serie estadística disponible.

El repunte permitió que el acumulado de nuevas colocaciones del primer semestre pasara de una caída de 7.08% hasta mayo a un crecimiento de 0.70%.

Apede considera que el resultado abre una posibilidad de recuperación, aunque todavía debe confirmarse que el repunte se mantenga durante los próximos meses y llegue a un mayor número de sectores productivos.

Por ello, el dato de junio aún no permite establecer un cambio sostenido en la tendencia del crédito.

El desafío: convertir liquidez en financiamiento productivo

El informe señala que el Centro Bancario Internacional continúa expandiendo sus activos, depósitos, inversiones y patrimonio, mientras el Sistema Bancario Nacional mantiene indicadores de liquidez y capital que reflejan una posición financiera sólida.

Para el presidente de Apede, Alberto López Tom, el reto ahora es aprovechar esa capacidad financiera para impulsar la actividad productiva.

“Panamá cuenta con un sistema bancario sólido, líquido y confiable. Ahora el siguiente paso es lograr que esa fortaleza se traduzca en más y mejor financiamiento para que las empresas generen inversión, innovación y empleo. Cuando el crédito productivo crece, también crecen las oportunidades para el país”, afirmó López Tom.

El sistema financiero es un componente relevante de la economía panameña por su función de intermediación y el financiamiento que proporciona a sectores como logística, comercio, construcción, vivienda e inversión empresarial.

Las actividades financieras y de seguros aportan alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el empleo del sector alcanzó en 2025 su nivel más alto de los últimos años, con cerca de 50 mil trabajadores.

Apede propone ampliar las vías de financiamiento

Ante el menor dinamismo de parte del crédito productivo, Apede plantea facilitar una mayor canalización de recursos hacia las empresas.

Entre sus recomendaciones están la digitalización de procesos, el fortalecimiento de la evaluación crediticia mediante nuevas fuentes de información y la ampliación de instrumentos de financiamiento para las micro y pequeñas empresas.

También propone avanzar en la formalización del empleo informal y fortalecer la articulación entre la banca, el mercado de valores y los organismos multilaterales.

El objetivo es ampliar las opciones de financiamiento y facilitar que una mayor proporción de la liquidez disponible llegue a proyectos capaces de elevar la productividad, la inversión privada y el empleo formal.

El fuerte repunte de las nuevas colocaciones en junio constituye una señal favorable para el mercado crediticio, pero los resultados acumulados del primer semestre muestran que la recuperación todavía es incipiente. El desafío, según Apede, sigue siendo convertir la fortaleza financiera de la banca en un mayor flujo de recursos hacia la economía productiva.