Carriles exclusivos de Mi Bus en Vía España: ¿qué propone el MOP?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) propone ampliar los carriles exclusivos para el sistema de transporte público MiBus en la Vía España, en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario.
El proyecto, denominado “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mi Bus en Vía España”, contempla una intervención de aproximadamente 5.417 kilómetros y abarca sectores de Río Abajo, Parque Lefevre, San Francisco y Pueblo Nuevo, en el distrito y la provincia de Panamá.
La propuesta no se limita a la ampliación de los carriles para el transporte público. El MOP también plantea una serie de intervenciones urbanas complementarias, entre ellas la reconversión del Parque Afroantillano, conocido como Parque Sidney Young, en Río Abajo.
Además, se contempla la construcción de infraestructura peatonal, mejoras al sistema de drenaje pluvial y la rehabilitación de dos puentes vehiculares ubicados entre el sector de Río Abajo.
De acuerdo con el documento del proyecto, uno de los principales objetivos es mejorar la movilidad urbana y el transporte público, con una reducción en los tiempos de desplazamiento. También se plantea mejorar la calidad del aire a largo plazo, revalorizar el espacio público e incorporar arborización compensatoria.
El proyecto también identifica posibles impactos ambientales y urbanos durante la etapa de construcción. Entre ellos se encuentran la generación de polvo, gases, ruido y residuos, así como riesgos de contaminación del suelo y de los cuerpos de agua.
El documento también advierte sobre posibles procesos de erosión y sedimentación, pérdida de cobertura vegetal, afectaciones a la fauna, riesgos ocupacionales y alteraciones temporales a la movilidad. Asimismo, existe la posibilidad de hallazgos arqueológicos durante los trabajos.
Durante la operación del proyecto, se identifican posibles alteraciones de la escorrentía pluvial, ruido vehicular y riesgos de contaminación por hidrocarburos.
Para reducir estos efectos, el MOP propone medidas como el riego de las áreas de trabajo para controlar el polvo, la cobertura de camiones, el mantenimiento de maquinaria y el uso de barreras acústicas. También contempla un manejo autorizado de los residuos y medidas para prevenir derrames.
El proyecto incluye además acciones para controlar la erosión y proteger los cuerpos de agua. Según el documento, se contempla sembrar 2,000 árboles nativos, así como rescatar y reubicar la flora y fauna que pudiera verse afectada. También se plantea proteger los posibles hallazgos arqueológicos.
Una vez en funcionamiento, se mantendría el drenaje pluvial y la señalización vial y de las paradas de Mi Bus. Los aceites usados serían gestionados por empresas autorizadas.
El proyecto se encuentra acompañado de un Estudio de Impacto Ambiental Categoría II, que ha sido puesto a disposición para consulta pública. El documento establece un período de ocho días hábiles, contados a partir de la última publicación del aviso, para que los ciudadanos presenten formalmente sus comentarios y recomendaciones ante el Ministerio de Ambiente.
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