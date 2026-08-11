Carriles exclusivos de Mi Bus en Vía España: ¿qué propone el MOP?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) propone ampliar los carriles exclusivos para el sistema de transporte público MiBus en la Vía España, en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario.

El proyecto, denominado “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mi Bus en Vía España”, contempla una intervención de aproximadamente 5.417 kilómetros y abarca sectores de Río Abajo, Parque Lefevre, San Francisco y Pueblo Nuevo, en el distrito y la provincia de Panamá.

La propuesta no se limita a la ampliación de los carriles para el transporte público. El MOP también plantea una serie de intervenciones urbanas complementarias, entre ellas la reconversión del Parque Afroantillano, conocido como Parque Sidney Young, en Río Abajo.

Además, se contempla la construcción de infraestructura peatonal, mejoras al sistema de drenaje pluvial y la rehabilitación de dos puentes vehiculares ubicados entre el sector de Río Abajo.

De acuerdo con el documento del proyecto, uno de los principales objetivos es mejorar la movilidad urbana y el transporte público, con una reducción en los tiempos de desplazamiento. También se plantea mejorar la calidad del aire a largo plazo, revalorizar el espacio público e incorporar arborización compensatoria.