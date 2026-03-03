Desalojo en Río Abajo: 623 comercios denuncian falta de información ante ensanche de Vía España

El proyecto de ampliación de carriles exclusivos para <b>Mi Bus</b> en la <b>Vía España</b> forma parte del plan gubernamental de rescate de obras inconclusas para optimizar la movilidad urbana en <b>Ciudad de Panamá</b>. <b>La iniciativa contempla la intervención de aproximadamente 5.4 a 6 kilómetros de vía.</b>El diseño incluye carriles centrales exclusivos para el metrobús bajo el esquema BRT, mantenimiento de carriles para vehículos particulares, construcción de 10 estaciones, adecuación de 17 intersecciones semaforizadas, soterramiento de cables, reubicación de alcantarillado y mejoras en espacios peatonales.En febrero de 2026, el <b>Ministerio de Obras Públicas (MOP)</b> informó que el proyecto fue retomado tras superar procesos legales y licitaciones previas. La inversión busca modernizar el corredor y priorizar el transporte público.Sin embargo, los comerciantes cuestionan la planificación y la falta de socialización del proyecto con los sectores impactados. Aseguran que no se ha planteado ningún esquema de indemnización, reubicación o compensación.