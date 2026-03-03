Nación Kids llega el 7 y 8 de febrero para convertir el Parque Omar en un mundo de aprendizaje y diversión

Este fin de semana, el Parque Omar se llenará de actividades para toda la familia con el festival ‘Nación Kids’, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de febrero, convirtiéndose en el primer evento tras el regreso a clases en Panamá. La actividad reunirá más de 30 experiencias educativas y recreativas y cuenta con el respaldo de la Junta Comunal de San Francisco, el Despacho de la Primera Dama y la Alcaldía de Panamá.

El concepto de ‘Nación Kids’ propone transformar el Parque Omar en una “nación” para los más pequeños, con espacios dedicados a la música, arte, ciencia, deporte, gastronomía, naturaleza y cultura, todo dentro de una experiencia inmersiva, educativa y segura.

“Como organizadores de Panama Crossroads, Nación Kids hereda la magia, esencia y visión de nuestro festival, adaptada ahora para que los niños y sus familias sean los protagonistas absolutos”, señalaron en una nota de prensa los organizadores de la productora de eventos Palmera, creadora de iniciativas como el festival Panama Crossroads.

Asimismo, la experiencia de ‘Nación Kids’ contempla que cada asistente se convierta en un “explorador” mediante un ‘Pasaporte de Aventuras’, un mapa personal que lo guiará por las distintas zonas del festival.

El evento contará con siete áreas especializadas: Música y Espectáculos (bandas infantiles, DJs, títeres y show de K-pop); Gastronomía Familiar (food trucks con opciones variadas); Arte y Creatividad (talleres de pintura y murales colectivos); Deportes (actividades supervisadas por entrenadores); Cultura y Tradiciones (cuentacuentos y teatro infantil); Educación y Tecnología (robótica, programación, realidad virtual y videojuegos); y Juegos y Recreación (inflables gigantes con áreas diferenciadas por edades). En total, se ofrecerán más de 30 experiencias para toda la familia.

El elemento diferenciador de ‘Nación Kids’ en Panamá es su enfoque en el aprendizaje activo, con zonas diseñadas no solo para entretener, sino también para estimular la curiosidad, creatividad y trabajo en equipo en un entorno de seguridad y respeto.

Los boletos para el festival Nación Kids en el Parque Omar son gratuitos y requieren registro previo en www.tikitickets.com. Para más información, puede consultar las cuentas de Instagram @nacionkids.panama y @palmerapresenta.