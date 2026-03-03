Nación Kids llega el 7 y 8 de febrero para convertir el Parque Omar en un mundo de aprendizaje y diversión

Este fin de semana, el <b><a href="/tag/-/meta/parque-omar">Parque Omar</a></b> se llenará de actividades para toda la familia con el festival <b>‘Nación Kids’</b>, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de febrero, convirtiéndose en el primer evento tras el <b>regreso a clases en Panamá</b>. La actividad reunirá más de <b>30 experiencias educativas y recreativas</b> y cuenta con el respaldo de la <b>Junta Comunal de San Francisco</b>, el <b>Despacho de la Primera Dama</b> y la <b>Alcaldía de Panamá</b>.El concepto de <b>‘Nación Kids’</b> propone transformar el Parque Omar en una 'nación' para los más pequeños, con espacios dedicados a la <b>música, arte, ciencia, deporte, gastronomía, naturaleza y cultura</b>, todo dentro de una experiencia <b>inmersiva, educativa y segura</b>.'Como organizadores de <b><a href="/tag/-/meta/panama-crossroads">Panama Crossroads</a></b>, Nación Kids hereda la magia, esencia y visión de nuestro festival, adaptada ahora para que los niños y sus familias sean los protagonistas absolutos', señalaron en una nota de prensa los organizadores de la productora de eventos <b>Palmera</b>, creadora de iniciativas como el festival Panama Crossroads.Asimismo, la experiencia de <b>‘Nación Kids’</b> contempla que cada asistente se convierta en un 'explorador' mediante un <b>‘Pasaporte de Aventuras’</b>, un mapa personal que lo guiará por las distintas zonas del festival.El evento contará con siete áreas especializadas: <b>Música y Espectáculos</b> (bandas infantiles, DJs, títeres y show de K-pop); <b>Gastronomía Familiar</b> (food trucks con opciones variadas); <b>Arte y Creatividad</b> (talleres de pintura y murales colectivos); <b>Deportes</b> (actividades supervisadas por entrenadores); <b>Cultura y Tradiciones</b> (cuentacuentos y teatro infantil); <b>Educación y Tecnología</b> (robótica, programación, realidad virtual y videojuegos); y <b>Juegos y Recreación</b> (inflables gigantes con áreas diferenciadas por edades). En total, se ofrecerán más de 30 experiencias para toda la familia.El elemento diferenciador de <b>‘Nación Kids’ en Panamá</b> es su enfoque en el <b>aprendizaje activo</b>, con zonas diseñadas no solo para entretener, sino también para estimular la <b>curiosidad, creatividad y trabajo en equipo</b> en un entorno de <b>seguridad y respeto</b>.Los boletos para el <b>festival Nación Kids en el Parque Omar</b> son <b>gratuitos</b> y requieren registro previo en <a href="http://www.tikitickets.com">www.tikitickets.com</a>. Para más información, puede consultar las cuentas de Instagram <b>@nacionkids.panama</b> y <b>@palmerapresenta</b>.