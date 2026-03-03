Panamá recibirá a Arcángel con su 8va Maravilla World Tour

El reconocido artista <b><a href="/tag/-/meta/arcangel">Arcángel </a></b>celebrará sus 20 años de trayectoria artística con la gira internacional <i>La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario</i>, un recorrido que marcará dos décadas de éxitos en la música urbana.La gira arrancará el 13 de mayo en Barcelona, dando inicio a una primera etapa que recorrerá 12 países y 18 ciudades. El anuncio fue realizado por el propio artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un entusiasta mensaje con sus seguidores invitándolos a celebrar junto a él sus 20 años de trayectoria y adelantando que próximamente se revelarán más fechas.<b>'La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tú estás!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 Aniversario!!! Nos vamos de gira!!! Más fechas por anunciar!!!',</b> escribió.