Panamá recibirá a Arcángel con su 8va Maravilla World Tour

Emiliana Tuñón
  • 03/03/2026 17:02
Fanáticos panameños podrán disfrutar del espectáculo de Arcángel en 2026.

El reconocido artista Arcángel celebrará sus 20 años de trayectoria artística con la gira internacional La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, un recorrido que marcará dos décadas de éxitos en la música urbana.

La gira arrancará el 13 de mayo en Barcelona, dando inicio a una primera etapa que recorrerá 12 países y 18 ciudades. El anuncio fue realizado por el propio artista a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un entusiasta mensaje con sus seguidores invitándolos a celebrar junto a él sus 20 años de trayectoria y adelantando que próximamente se revelarán más fechas.

“La única Maravilla que anda, canta y le llega donde tú estás!!! Vamos a celebrar juntos mi 20 Aniversario!!! Nos vamos de gira!!! Más fechas por anunciar!!!”, escribió.

Arcángel suma a Panamá en su recorrido internacional 2026

Entre las paradas confirmadas figura Panamá, donde el cantante se presentará el 24 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones Amador.

El concierto promete reunir a fanáticos de distintas generaciones para celebrar los grandes éxitos que han marcado su carrera.

