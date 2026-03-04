BlackRock y EQT compran AES por $33,400 millones

Un consorcio liderado por la gestora estadounidense BlackRock, a través de su brazo Global Infrastructure Partners, y la firma sueca de capital privado EQT AB acordó la compra de la eléctrica estadounidense AES Corp por $33,400 millones, incluida deuda, en una de las mayores operaciones del sector energético en los últimos años.

La información fue reportada por Reuters y confirma una ola de consolidaciones en la industria eléctrica, impulsada por el crecimiento acelerado del consumo energético asociado a la inteligencia artificial y la expansión de centros de datos.

El acuerdo fija un precio de $15 por acción en efectivo, lo que representa un valor patrimonial de $10,700 millones. La transacción contempla además la asunción de la deuda neta de AES, que al 31 de diciembre ascendía a $27,560 millones.

El movimiento refleja un cambio estratégico en los grandes fondos de inversión, que buscan activos estables en sectores considerados críticos. La expansión de modelos de inteligencia artificial, computación en la nube y servicios digitales exige mayor capacidad eléctrica, lo que presiona las redes de distribución y obliga a nuevas inversiones en generación y transmisión.

Según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el consumo eléctrico marcó en 2025 su segundo récord anual consecutivo y mantiene una tendencia ascendente para este año y el próximo.

Las principales compañías eléctricas estadounidenses incrementan su gasto en infraestructura para atender la demanda proveniente de centros de datos que respaldan tecnologías emergentes. En ese contexto, las empresas de generación y distribución eléctrica se convierten en activos estratégicos para inversionistas institucionales.

La compra de AES se suma a otras grandes operaciones recientes. Entre ellas destacan la adquisición de TXNM Energy por $11,500 millones por parte de Blackstone y la compra de Calpine por $16,400 millones realizada por Constellation Energy.

El objetivo común es fortalecer portafolios con activos de generación confiables y con flujos de ingresos predecibles, en un entorno donde la transición energética convive con un crecimiento estructural del consumo.

El analista Nicholas Amicucci, de Evercore ISI, señaló que con el respaldo del consorcio AES obtiene mejor acceso a capital y deja de estar sujeta a las métricas de apalancamiento que exigen los inversionistas en el mercado bursátil.