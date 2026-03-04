BlackRock y EQT compran AES por $33,400 millones

Según el reporte de la agencia de noticias pese al tamaño de la operación, las acciones de <b>AES</b> cayeron más de <b>17 %</b> en las primeras operaciones del lunes, hasta su nivel más bajo desde enero. El precio acordado representa un descuento de <b>13 %</b> frente al último cierre del viernes, aunque implica una prima de <b>35.5 %</b> respecto al valor del 8 de julio, antes de que surgieran los primeros reportes de prensa sobre una posible adquisición.La compañía informó que, de no concretarse la transacción, enfrentaría la necesidad de reducir o eliminar el pago de dividendos o emitir nuevas acciones para fortalecer su balance.<b>El acuerdo incluye cláusulas de compensación recíproca</b>. El consorcio deberá pagar <b>$100 millones</b> —o hasta 588 millones bajo determinadas condiciones— si se retira, mientras que AES pagaría aproximadamente 321 millones en caso de terminación bajo supuestos específicos.El anuncio coincide con resultados financieros superiores a lo esperado. AES reportó una ganancia ajustada anual de <b>$2.34 por acción</b>, por encima del promedio estimado por analistas, que se ubicaba en <b>$2.16 por acción</b>, según datos compilados por LSEG.El desempeño se apoyó en una demanda eléctrica robusta, lo que refuerza el argumento de inversión detrás de la operación.