Chapman: ‘Los puertos no le pertenecen a ninguno de los operadores, son del Estado’

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, recordó la mañana de este viernes 7 de marzo que el Estado panameño es el dueño de los puertos.

“Los puertos no le pertenecen a ninguno de los operadores que están allí”, enfatizó Chapman en una entrevista con Radio Panamá.

La aclaración de Chapman surge luego que el Martes de Carnaval se conociera que el consorcio BlackRock-Til, conformado por las empresas BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Ltd., comprará la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company, que pertenece a CK Hutchinson Port Holdings Ltd.

Trascendió que los puertos podrían ser adquiridos por un total de 22 mil 800 millones de dólares.

Esta transacción se realizará por separado una vez el Gobierno de Panamá otorgue el visto bueno a los términos propuestos para la compra y venta.

La compra de la concesión de los puertos panameños pertenece a la transacción en la que el consorcio BlackRock-Til se quedará con 43 puertos, en 199 atracaderos, ubicados en 23 países, junto con otros recursos de gestión de operaciones, sistemas operativos de terminales TI y otros sistemas de CK Hutchinson Port Holdings Ltd.

Este 4 de marzo la administración del presidente José Raúl Mulino también aclaró que el personal de la Contraloría General de la República seguirá con la auditoría a Panama Ports Company.

Chapman recordó que a las concesionarias les puede pertenecer las grúas que están allí en los puertos y “los activos que han invertido en ellos”.

“Panamá lo que les ha otorgado es un derecho temporal para explotar esa posición o para operarla, no son dueños de eso”, dijo el funcionario.

Añadió que lo que están vendiendo es el servicio que ellos les prestan a las navieras.

Cuando fue consultado sobre las demandas de inconstitucionalidad que hay en la Corte Suprema de Justicia contra el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company Chapman recordó que eso es un problema entre las partes.

“Y si falla en contra [la Corte Suprema] eso es un riesgo que está tomando quien pretende comprar ese contrato de concesión”, expresó.