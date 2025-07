‘Panamá quiere jugar en las grandes ligas’: canciller habla sobre salida de lista de la UE

Fueron necesarias amenazas de medidas de retorsión, el apoyo de aliados clave y una ofensiva diplomática para que finalmente Panamá saliera de la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales de la Unión Europea.

“Gracias a Dios, estamos fuera de esta lista. Estamos como nación preparados para tomar decisiones importantes si no se lograba el objetivo, pero ahora toca caminar la senda de la colaboración y sobre todo atraer las inversiones a Panamá y facilitar a los panameños y a los inversionistas en Panamá a hacer transacciones con la Unión Europea”, manifestó el canciller Javier Martínez-Acha a La Estrella de Panamá. “Sentimos que con el paso dado hoy en la Unión Europea se abren grandes oportunidades para Panamá y para los países de la Unión Europea interesados en Panamá. Tenemos como país un plan ambicioso bajo el liderazgo del presidente Mulino, de inversión en obras de infraestructura como Gobierno central y también en la ACP. No quiero entrar en qué hubiese sucedido si no nos sacan, pero sí puedo decir que tenemos un presidente de un gobierno decidido a tomar decisiones en defensa de la dignidad del país”, subrayó el canciller.

Sacar a Panamá de listas discriminatorias internacionales ha sido una misión compartida por los últimos gobiernos, implementando cambios en el registro de beneficiarios finales, fortaleciendo el intercambio de información entre países, reforzando la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y otras medidas que llevaron a la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera en octubre de 2023. Salir de la lista de la Unión Europea era el siguiente tema pendiente, que el presidente de la República, José Raúl Mulino, fijó como meta desde el inicio de su mandato el 1 de julio de 2024.

Para lograrlo, buscó alianzas entre distintos países europeos, reuniéndose con mandatarios y diplomáticos y viajando a diversos países de Europa, entre ellos, Francia, que ha sido uno de los grandes críticos de Panamá. Mulino manifestó en múltiples ocasiones su intención de aplicar medidas de retorsión a países que mantuvieran a Panamá en listas, lo que les impediría a las empresas de esos países participar en licitaciones de actos públicos en Panamá. También dedicó parte de su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a defender la causa panameña.

Sus esfuerzos darían finalmente fruto con la votación de este miércoles 9 de julio del Parlamento Europeo. La votación se llevó a cabo este miércoles 9 de julio. Con 373 votos a favor, 289 en contra y 26 abstenciones, se aprobó la resolución que sacó a Panamá junto a un bloque de países que incluía a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.

“Hay tres países en Europa que siempre estuvieron defendiendo de forma abierta en sus discusiones internas a Panamá: España, Italia y Grecia. Luego, con la ofensiva diplomática del presidente Mulino visitando al presidente Macron, tengo que decir que el presidente Macron también entendió nuestra realidad y tengo que decir que yo conversé varias veces con el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, varias veces con el ministro de Relaciones Exteriores de España y con otros ministros de Relaciones Exteriores de Europa y de Latinoamérica, hay que decir que la administración de Estados Unidos a partir del 20 de enero también colaboró y nosotros logramos presentar el caso de Panamá como un caso que tenía que ser rectificado, que era injusto que nosotros estuviésemos en una lista de ese tipo cuando esos mismos países votaban por nosotros para ser miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente”, detalló el canciller.

Con esta votación, Panamá ha logrado salir de dos importantes listas de países de alto riesgo, la de la Unión Europea y la del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Sin embargo, aún quedan pendientes cómo remover la tarjeta amarilla en temas pesqueros que mantiene Europa sobre Panamá y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La estrategia no la puedo decir públicamente, pero sí tenemos estrategia y espero pronto dar buenas noticias con respecto a la tarjeta amarilla y también con respecto a la lista de países no cooperantes en materia fiscal, que es otra lista injusta, pero tenemos que ser pacientes y seguir nuestra estrategia”, detalló Martínez-Acha. “No voy a entrar en un debate de comparar, pero hay países en la Unión Europea que tienen tasas impositivas menores a la nuestra. Por lo tanto, es un asunto más que nada de cooperar en el cambio de información y mostrar que Panamá es, ha sido y será un socio responsable con la Unión Europea y con otros actores importantes de la Unión Europea” concluyó.

Por mencionar algunos ejemplos, Inglaterra ofrece un sistema de fundaciones y fideicomisos favorecido por muchos millonarios que aprovechan exenciones a impuestos sobre inversiones fuera del país. Territorios británicos como Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán también son jurisdicciones favorecidas para la creación de sociedades. Alemania cobra solo el 5 % sobre los dividendos y exime a las corporaciones no residentes de los impuestos de subsidiarias extranjeras. Irlanda ofrece impuestos tan bajos que megacorporaciones como Alphabet (dueña de Google), Apple y Microsoft la utilizan como sede.

El canciller destacó que ya hay mucho interés de las empresas europeas en licitar en Panamá, así como compañías multinacionales de construcción, tecnología, farmacéuticas y líneas aéreas que desean establecer rutas directas con el país.

Otro aliado clave con el que busca fortalecer lazos Panamá es el Mercosur, un mercado de más de 300 millones de personas con el que Panamá puede servir de puerta y puente hacia Europa, Centroamérica y el Caribe. “Puedo anunciar que el presidente Lula ha invitado al presidente Mulino a una visita oficial que será el 28 de agosto. Estamos preparando la agenda. El presidente Lula pidió que no fuese solamente la parte diplomática y de relaciones entre países, sino también que incluyésemos la delegación a empresarios panameños para buscar puntos de encuentro y de conexión para atraer inversiones de Brasil a Panamá y que los empresarios panameños puedan tener también acceso a los mercados brasileños,” adelantó Martínez-Acha. “Panamá quiere jugar en las grandes ligas, quiere estar dentro de los países que tienen un desarrollo en distintas áreas muy importante. Las atracciones e inversiones serán más fáciles, pero tenemos que competir porque el mundo está difícil y todos los países desean atraer inversiones, pero tenemos ventajas importantes como país y tenemos un gobierno abierto a las inversiones”, acotó.