MICI: Venta de puertos panameños a consorcio estadounidense es una oportunidad para el país

La adquisición que hará el consorcio estadounidense BlackRock-Til, del 90 % de las acciones de la compañía china Hutchison Holdings dentro de Panama Ports Company (PPC) para operar los puertos de Cristóbal y Balboa, es vista desde el gobierno panameño como “una oportunidad”, según el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó.

El ministro reaccionó este jueves 6 de marzo así luego que esta semana se confirmará que ambas empresas acordaron un valor total de la transacción, incluidos los puertos de Panamá, por $22 mil 800 millones.

De esta manera, el consorcio BlackRock-Til se quedará con 43 puertos, en 199 atracaderos, ubicados en 23 países, junto con otros recursos de gestión de operaciones, sistemas operativos de terminales TI y otros sistemas de Hutchison, y otros activos relacionados con el control y las operaciones de esos puertos (el “Perímetro de Venta de Puertos de HPH”).

La transacción sobre PPC se realizará por separado, una vez el Gobierno de Panamá de su visto bueno a los términos propuestos para la compra y venta.

Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Moltó confesó que “definitivamente esa cantidad de billones de dólares, porque no son millones, no la invierte ninguna compañía de ese calibre como BlackRock-Til, que es la compañía más grande del mundo en manejo de activos y la naviera más grande del mundo, que además tiene un brazo extenso de puertos”.

Destacó que “este tipo de empresa no invierten dinero en un país donde no hay estabilidad, donde no hay seguridad jurídica, donde no hay transparencia. Así que yo creo que la estrategia de atracción de inversión está funcionando y es una oportunidad para el país porque estas compañías no invierten tanto dinero para dejarlo ahí, sino para rendir frutos en expanción, contratación de personal, inversión en tecnología, que genera empleo, salarios y beneficios para el país”.

Para el ministro la transacción da una idea de cómo está funcionando la estrategia de atracción de inversión del presidente José Raúl Mulino.

“Yo creo que el hecho de que compañías americanas vuelvan a ver a Panamá con buenos ojos y que vuelvan a invertir y sobre todo esas cantidades de dinero dice mucho de lo que se está haciendo de manera materia comercial y de la transparencia y del trabajo que está haciendo el presidente internacionalmente”, defendió.

Moltó aclaró que el gobierno panameño no tiene los detalles sobre a cuánto se pudieron vender los puertos panameños. Señaló que inclusó “ellos están finiquitando sus número finales porque sabemos que es una intención que se debe llegar al final”.

“Los detalles se sabrán al final. Como bien lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como bien lo dijo nuestro presidente, es una transacción privada en la que el gobierno realmente no se mete más en lo que corresponde como es la concesión del Estado. En el caso de Panamá”, concluyó.