Nadie lo había logrado: Shakira rompe récord en México

La cantante colombiana Shakira volvió a hacer historia en México.

El pasado 1 de marzo de 2026 reunió a más de 400.000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, estableciendo un nuevo récord de asistencia en la emblemática plaza capitalina.

La cifra no solo la posiciona como la artista con mayor convocatoria reciente en el Zócalo, sino que consolida su vínculo con el público mexicano y confirma el momento de mayor fuerza comercial y emocional de su carrera.

Un récord que supera marcas históricas

El Zócalo ha sido escenario de conciertos multitudinarios en los últimos años, pero ninguno había alcanzado los 400.000 asistentes. Con esta cifra, Shakira superó registros previos y dejó atrás su propia marca de 2007, cuando reunió poco más de 200.000 personas en el mismo lugar.

El espectáculo formó parte del cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una de las más exitosas del pop latino en la actualidad y que ha marcado su regreso a los escenarios con cifras millonarias en taquilla.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando la artista se dirigió directamente al público mexicano y expresó:

“La historia de amor y amistad que tengo con México no se compara con nada”.

Sus palabras desataron una ovación masiva en la Plaza de la Constitución. Shakira también agradeció el apoyo incondicional que ha recibido durante décadas y aseguró que México ha sido un país fundamental en su carrera desde sus inicios.

Ese mensaje no fue menor: selló un vínculo que va más allá de las cifras y ayudó a explicar por qué cientos de miles de personas acudieron a verla.

México ha sido históricamente uno de los mercados más fuertes para Shakira. En esta misma gira logró múltiples fechas agotadas en el Estadio GNP Seguros antes de anunciar el concierto gratuito en el Zócalo.

El repertorio combinó clásicos como “Hips Don’t Lie” con los temas más recientes de su nueva etapa artística, lo que permitió conectar con distintas generaciones.

La narrativa de resiliencia y reinvención que ha marcado su último álbum también influyó en la convocatoria masiva.

La artista no solo convocó por nostalgia, sino por vigencia. Su momento mediático global, impulsado por nuevos éxitos y una fuerte presencia digital, amplificó el impacto del espectáculo.

El récord también fue posible gracias al despliegue logístico de las autoridades mexicanas, que implementaron un amplio operativo de seguridad y colocaron pantallas en puntos estratégicos para garantizar la visibilidad en toda la zona.