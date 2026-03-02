Jubilados y pensionados cobrarán su quincena desde este 4 de marzo

La Caja de Seguro Social (CSS), a través de su calendario oficial de pagos, informó que los jubilados y pensionados recibirán la primera quincena de marzo a partir del miércoles 4 de marzo mediante transferencia ACH.

En tanto, quienes cobran su beneficio por cheque físico podrán retirarlo el jueves 5 de marzo en los centros de pago habilitados a nivel nacional.