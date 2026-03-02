Jubilados y pensionados cobrarán su quincena desde este 4 de marzo

La CSS recordó a jubilados y pensionados que la segunda quincena de marzo se pagará el 19 de marzo vía ACH, mientras que los cheques podrán retirarse desde el 20 de marzo. La institución instó a los usuarios a verificar con tiempo su forma de pago y organizar su retiro conforme al calendario oficial.La institución recomendó a los jubilados y pensionados verificar con anticipación su modalidad de cobro, ya sea depósito bancario o cheque, y tomar las previsiones necesarias según la fecha correspondiente para evitar contratiempos y agilizar el proceso.