PANAMÁ

Jubilados y pensionados cobrarán su quincena desde este 4 de marzo

Primera quincena será depositada el 4 de marzo, informa la CSS
Emiliana Tuñón
  • 02/03/2026 12:47
Jubilados y pensionados recibirán su pago quincenal a partir del miércoles 4 de marzo, según el calendario oficial.

La Caja de Seguro Social (CSS), a través de su calendario oficial de pagos, informó que los jubilados y pensionados recibirán la primera quincena de marzo a partir del miércoles 4 de marzo mediante transferencia ACH.

En tanto, quienes cobran su beneficio por cheque físico podrán retirarlo el jueves 5 de marzo en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Pagos a jubilados continúan el 19 y 20 de marzo

La CSS recordó a jubilados y pensionados que la segunda quincena de marzo se pagará el 19 de marzo vía ACH, mientras que los cheques podrán retirarse desde el 20 de marzo. La institución instó a los usuarios a verificar con tiempo su forma de pago y organizar su retiro conforme al calendario oficial.

La institución recomendó a los jubilados y pensionados verificar con anticipación su modalidad de cobro, ya sea depósito bancario o cheque, y tomar las previsiones necesarias según la fecha correspondiente para evitar contratiempos y agilizar el proceso.

