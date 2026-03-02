  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Canal de Panamá ve prematuro anticipar consecuencias ante escalada en Medio Oriente

Sobre el Canal de Panamá transita cerca del 6% del comercio global
Sobre el Canal de Panamá transita cerca del 6% del comercio global Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 02/03/2026 13:39
A diferencia de otros puntos, el Canal aseguró que sus operaciones continúan dándose bajo los más altos estándares

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó este lunes 2 de marzo que mantiene una vigilancia estrecha sobre el desarrollo de los conflictos en Medio Oriente, reafirmando su compromiso con la estabilidad del comercio global.

En un comunicado oficial, la vía interoceánica subrayó que monitorea de manera permanente la evolución del comercio marítimo internacional y las dinámicas geopolíticas que podrían alterar los flujos de carga a través de la región.

Pese al incremento de las tensiones en la región del Golfo y el Mar Rojo —que han obligado a diversas navieras internacionales a redirigir sus embarcaciones—, la administración del Canal de Panamá fue cautelosa sobre el impacto directo en el istmo.

“En este momento resultaría prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos que estos eventos pudieran tener sobre el tránsito de buques por la vía interoceánica”, señaló la institución, destacando la naturaleza cambiante de la situación actual.

A diferencia de otros puntos estratégicos del comercio mundial que han reportado interrupciones, el Canal de Panamá aseguró que sus operaciones continúan dándose bajo los más altos estándares:

Seguridad: Protocolos activos para el tránsito de buques.

Eficiencia: Cumplimiento de los tiempos programados.

Confiabilidad: Garantía de un servicio continuo y sin interrupciones para la comunidad marítima mundial.

Este pronunciamiento coincide con los esfuerzos diplomáticos de la Cancillería de Panamá, que en las últimas horas ha reiterado el llamado a la neutralidad de la vía y la búsqueda de soluciones pacíficas para evitar que la volatilidad de los fletes y la logística global afecten la economía local y mundial.

VIDEOS
Lo Nuevo