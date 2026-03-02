Canal de Panamá ve prematuro anticipar consecuencias ante escalada en Medio Oriente

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó este lunes 2 de marzo que mantiene una vigilancia estrecha sobre el desarrollo de los conflictos en Medio Oriente, reafirmando su compromiso con la estabilidad del comercio global.

En un comunicado oficial, la vía interoceánica subrayó que monitorea de manera permanente la evolución del comercio marítimo internacional y las dinámicas geopolíticas que podrían alterar los flujos de carga a través de la región.

Pese al incremento de las tensiones en la región del Golfo y el Mar Rojo —que han obligado a diversas navieras internacionales a redirigir sus embarcaciones—, la administración del Canal de Panamá fue cautelosa sobre el impacto directo en el istmo.

“En este momento resultaría prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos que estos eventos pudieran tener sobre el tránsito de buques por la vía interoceánica”, señaló la institución, destacando la naturaleza cambiante de la situación actual.