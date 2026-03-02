Cuba detiene a diez panameños por presunta propaganda subversiva: denuncian red de financiamiento externo

La Presidencia de Cuba confirmó este lunes 2 de marzo la detención de diez ciudadanos panameños acusados de ejecutar actos de propaganda contra el orden constitucional en la capital de la isla. Según el reporte oficial emitido por el Ministerio del Interior (MININT), los implicados no solo habrían violado las leyes locales de seguridad del Estado, sino que formarían parte de una operación logística estructurada y remunerada desde el exterior. Los hechos que desencadenaron este operativo de seguridad se remontan a la madrugada del pasado sábado 28 de febrero. De acuerdo con las investigaciones de la inteligencia cubana, el grupo de panameños fue detectado mientras presuntamente confeccionaba y colocaba letreros con contenido calificado por el gobierno como “subversivo”. Estos mensajes, distribuidos en puntos estratégicos de La Habana, fueron interpretados por las autoridades como una afrenta directa al orden constitucional vigente en la isla, lo que activó de inmediato los protocolos de detención previstos para delitos contra la seguridad del Estado.

El transfondo

El Ministerio del Interior ha sido enfático al señalar que las conductas de los diez detenidos están estrictamente tipificadas en el artículo 124 del Código Penal cubano, el cual sanciona las acciones destinadas a alterar el orden institucional del país mediante la propaganda o la incitación a la violencia. No obstante, lo que agrava la situación jurídica de los extranjeros son los hallazgos de las investigaciones preliminares, que apuntan a que los sujetos no actuaron por iniciativa propia o convicción ideológica, sino bajo una orientación externa diseñada para desestabilizar el entorno social antes de abandonar el territorio. Según el informe del MININT, los ciudadanos panameños habrían ingresado a Cuba con el propósito específico de elaborar y colocar los mencionados mensajes. El plan original, según la versión oficial, consistía en realizar los actos de propaganda y salir rápidamente de la isla para evitar ser capturados por las fuerzas de seguridad. Las autoridades cubanas sostienen que esta misión tenía un incentivo económico directo: al regresar a Panamá, cada uno de los implicados recibiría una suma de dinero que, conforme a sus primeras declaraciones tras la detención, oscila entre los mil y los mil 500 dólares por persona.