Cuba detiene a diez panameños por presunta propaganda subversiva: denuncian red de financiamiento externo

La Presidencia de Cuba confirmó este lunes 2 de marzo la detención de diez ciudadanos panameños acusados de ejecutar actos de propaganda contra el orden constitucional en la capital de la isla. Según el reporte oficial emitido por el Ministerio del Interior (MININT), los implicados no solo habrían violado las leyes locales de seguridad del Estado, sino que formarían parte de una operación logística estructurada y remunerada desde el exterior.Los hechos que desencadenaron este operativo de seguridad se remontan a la madrugada del pasado sábado 28 de febrero. De acuerdo con las investigaciones de la inteligencia cubana, el grupo de panameños fue detectado mientras presuntamente confeccionaba y colocaba letreros con contenido calificado por el gobierno como 'subversivo'. Estos mensajes, distribuidos en puntos estratégicos de La Habana, fueron interpretados por las autoridades como una afrenta directa al orden constitucional vigente en la isla, lo que activó de inmediato los protocolos de detención previstos para delitos contra la seguridad del Estado.