BAC cierra 2025 como el banco de los centroamericanos: liderazgo financiero construido junto a 6.3 millones de clientes

Cuando una familia abre su primera cuenta de ahorros, cuando un emprendedor recibe el crédito que necesita para crecer, cuando un joven hace su primera transferencia desde el celular, ahí está BAC. Esta cercanía con la vida cotidiana de millones de centroamericanos es lo que el banco celebra hoy al presentar sus resultados de 2025.Los estados financieros consolidados confirman a BAC como el grupo financiero más grande de Centroamérica y Panamá: una cartera de $28.3 mil millones, depósitos por $30.2 mil millones y una utilidad antes de impuestos de $1,000 millones. Cifras que reflejan la confianza de 6.3 millones de clientes en seis países.'Estos resultados nos llenan de orgullo, pero lo que realmente nos motiva es saber que detrás de cada uno hay historias reales', compartió Ramón Chiari Brin, Presidente Ejecutivo de BAC. 'Una pyme que contrató a más empleados, una madre que ahorró para la universidad de sus hijos, un agricultor que modernizó su finca. Eso es lo que hacemos: generamos progreso.'