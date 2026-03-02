Lucy Molinar responde sobre baja ejecución presupuestaria del Meduca

La ministra de Educación, Lucy Molinar, respondió este lunes 2 de marzo a la publicación de La Estrella de Panamá sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación (Meduca), que se encuentra en 17,2% en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“No es así”, replicó la ministra. “Además, en una sola licitación, nosotros hicimos un ahorro de 1.520 millones de dólares. En una sola. Eso te dice que lo que hemos hecho es, primero, reestructurar el manejo financiero de la institución para ordenarlo. Porque si es por gastar, yo puedo invertir como loca. Y podemos usar el esquema que heredamos, podíamos usar el dinero a sí mismo. Eso a mí no me parece ni correcto, ni procedente”, añadió.

Para la ministra es necesario diferenciar el presupuesto adjudicado en papel de lo que hay en realidad. “Una cosa es el presupuesto adjudicado a Meduca en dinero, la plata que hay, y otra cosa es la plata que hay en el papel. Ese 7% es el presupuesto de tu casa, ¿tú lo haces sobre qué? Sobre la base de tus ingresos, ¿no? La tuya, la mía, la de todos. Esto del PIB es una foto de cómo está la economía en un momento determinado, puesto en un presupuesto. Tú no sabes si hubo recaudación. Ni se transfiere, ni es una cantidad que yo tengo en una cuenta bancaria, eso no es así”, sentenció.

La ministra, que participó de un acto para el inicio de clases en la Escuela Carlos A. Mendoza, también habló sobre incidencias reportadas durante el primer día de clases.

“Sí, ha habido algunas incidencias en algunos lugares. Siempre va a haber, no hay proceso perfecto. Lo cierto es que creo que se puede notar el esfuerzo de mucha gente que ha trabajado de Sol a sombra, sin carnavales, sin vacaciones. Tenemos un equipo de ingeniería y de mantenimiento que no ha parado tratando de abarcar la mayor cantidad de centros educativos posible. No hemos terminado, porque como lo decimos siempre, no trabajamos para el primer día, trabajamos para que todo el año las escuelas estén bien”, manifestó.

Molinar también se refirió a los procesos legales que enfrentan algunos docentes. “Yo le dejo eso al tema legal. Nuestra dedicación es ocuparnos de que el sistema educativo vuelva a responder a las necesidades del estudiante. Hemos pasado muchos años entretenidos en cuanta causa hay menos en la del estudiante y esa es nuestra misión en este momento”, apuntó. También se refirió a quienes no asistieron a sus puestos de trabajo. “Hoy se produjeron algunas vacantes, con el sistema Provel se van a reemplazar muy rápidamente,” acotó.

En el tema de la compra de laptops, resaltó que se encuentra en proceso de homologación. La licitación para la compra de equipos contemplaba la compra de laptops para docentes y estudiantes, totalizando un monto de 300,4 millones de dólares.

El contrato para 54 mil computadoras para docentes fue adjudicado a la empresa IS Group por 28,4 millones de dólares. Pero el renglón de computadoras para los estudiantes fue declarado desierto por lo que se hizo un acto público separado. Esta es la licitación que la ministra señala está en proceso de homologación.