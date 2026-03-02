El Comando Sur se gradúa en supervivencia tras prácticas en selva panameña

El reciente Curso de Operaciones en Selva–Panamá, realizado en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, reforzó la cooperación bilateral en materia de seguridad entre Panamá y Estados Unidos, destacando la importancia del trabajo conjunto para garantizar la estabilidad regional.

En una publicación en sus redes sociales del Comando Sur de los Estados Unidos, autoridades subrayaron que la experiencia compartida en territorio panameño. Además enfatizaron que la sinergia entre ambos países permite adaptar las capacidades militares a entornos específicos como la selva tropical.

Según explicaron, aunque las fuerzas estadounidenses cuentan con experiencia en combate, la aplicación de esas habilidades en el entorno selvático panameño requiere conocimientos especializados que los socios locales aportan.

El curso contó con instructores panameños que compartieron técnicas de supervivencia y resistencia consideradas de nivel mundial. Parte de ese conocimiento, indicaron, proviene del legado histórico de cuando el entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos se realizaba en Panamá. “Si puedes hacerlo aquí, puedes hacerlo en cualquier lugar”, afirmaron.

La capacitación, desarrollada en la Base Aeronaval Cristóbal Colón, permitió fortalecer los lazos institucionales con los estamentos de seguridad panameños y se consolidó como una muestra del crecimiento de la alianza estratégica entre ambos países.

Autoridades resaltaron que el entrenamiento en selva con socios panameños es vital para robustecer la asociación en seguridad entre Panamá y Estados Unidos, con miras a mantener la estabilidad y la seguridad en la región.