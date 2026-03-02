Afropanameños reclaman al Meduca respeto a la identidad en el año escolar 2026

En el inicio del año escolar 2026, organizaciones y liderazgos del movimiento social afropanameño se dirigieron al país y al Ministerio de Educación (Meduca) para exigir garantías “claras, efectivas y verificables” de respeto a la identidad afrodescendiente de niñas, niños y adolescentes en todos los centros educativos del territorio nacional.

El pronunciamiento se enmarca en la campaña “Mi cabello afro no se certifica”, una iniciativa que busca informar a las familias y a la juventud afrodescendiente sobre sus derechos, así como acompañarlas en la defensa ante cualquier acto discriminatorio. En este regreso a clases, el movimiento invitó a portar el cabello afro con orgullo, como expresión legítima de identidad, historia y dignidad.

La campaña surge tras denuncias reiteradas en las que directivos de centros educativos habrían exigido “certificar” la identidad afrodescendiente para permitir el uso del cabello natural, trenzas, peinados protectores, afros o turbantes. Según el movimiento, esta exigencia constituye discriminación, ya que en Panamá no existe ningún “certificado afro”.

“No existe en Panamá ningún ‘certificado afro’. La afrodescendencia no se valida mediante documentos ni se somete a verificación administrativa”, señalaron en su comunicado, al advertir además que persiste una visión errónea que asocia la identidad afrodescendiente exclusivamente con el tono de piel.

Indicaron que la identidad afro no se mide por niveles de melanina, sino por herencia, cultura y autorreconocimiento. Recordaron que un tercio de la población panameña se ha autorreconocido afrodescendiente, aunque sostienen que la cifra real podría ser mayor.

Las organizaciones recalcaron que Panamá es un país pluriétnico y multicultural, principio que, afirman, implica obligaciones concretas para el Estado y todas las instituciones públicas y privadas. En ese sentido, sostuvieron que la educación debe promover inclusión y respeto, no reproducir prácticas que lesionen la dignidad humana.

Cada año, agregaron, al iniciar clases se repiten denuncias de estudiantes afrodescendientes cuestionados o sancionados por su apariencia natural. “Estas acciones no son disciplina. Son expresiones de racismo estructural que afectan el derecho a una educación en igualdad de condiciones”, manifestaron.

Asimismo, pidieron al Meduca garantizar la aplicación del Resuelto 887-AL del 23 de marzo de 2023, que establece acciones preventivas contra la discriminación en los centros educativos. Entre sus exigencias plantearon la supervisión de reglamentos internos, la implementación de mecanismos eficaces de denuncia y la formación permanente en enfoque intercultural y antirracista para directivos y docentes.

Consultada sobre las denuncias por TVN noticias, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que ya se envió una circular a los centros educativos solicitando el cumplimiento del decreto vigente.

“Ya se mandó, ya se mandó comunicación desde la semana pasada, mandamos una circular a las escuelas pidiendo que se cumpla el decreto”, expresó la titular del Meduca.

Molinar fue enfática en señalar que el Ministerio no ha solicitado ningún tipo de certificación. “Ellos dijeron, no es Meduca la que lo está pidiendo. Alguien se le ocurrió pedir una certificación que no está en el decreto y eso no lo pueden hacer”, sostuvo.

No obstante, la ministra indicó que el decreto que protege las características culturales debe aplicarse dentro de los parámetros de disciplina establecidos en los reglamentos escolares.

“Hay un reglamento y hay una disciplina que los niños tienen que cumplir. El decreto no es infinito. El decreto dice sí, hay que respetar las características de cada cultura, porque eso es lo que nos enriquece. Pero hay una base de disciplina, de cumplimiento, que no puede ser discutible”, afirmó.

El movimiento afropanameño, por su parte, reiteró que el cabello natural afro no es una falta disciplinaria, sino identidad, memoria histórica y expresión cultural, y advirtió que continuará vigilante en la defensa de sus derechos.