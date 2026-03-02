Marco Rubio advierte que ‘los golpes más duros’ contra Irán están por venir

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes que “los golpes más duros” del Ejército estadounidense contra Irán “aún están por venir” y que la siguiente fase de la operación militar será más severa que la actual.

Durante declaraciones en el Capitolio, Rubio defendió la ofensiva conjunta con Israel, conocida como la operación “Furia Épica”, y aseguró que Washington continuará los ataques “mientras sea necesario” para alcanzar sus objetivos estratégicos.

“El objetivo claro de esta misión es destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán y su capacidad para fabricarlos”, sostuvo. Según explicó, Teherán estaría produciendo más de 100 misiles balísticos por mes, una cifra que contrastó con los seis o siete interceptores que, dijo, pueden fabricarse en el mismo periodo.

Rubio señaló que Estados Unidos actuó ante lo que calificó como una “amenaza inminente”. Indicó que, tras los primeros ataques contra la cúpula iraní, las fuerzas de misiles en el sur y norte del país ya habían sido activadas para lanzar ofensivas contra objetivos estadounidenses.

“Si hubiéramos esperado a que ese ataque ocurriera primero, habríamos sufrido más bajas”, argumentó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien defendió la decisión del presidente Donald Trump de actuar de manera preventiva.

El funcionario también aseguró que la meta es impedir que Irán consolide una capacidad militar que lo coloque en una “posición de inmunidad”, desde la cual pueda avanzar en sus ambiciones nucleares sin enfrentar represalias.

Rubio evitó precisar cuánto durará la operación, pero reiteró que continuará hasta que los objetivos militares sean alcanzados.