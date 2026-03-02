Trump anuncia fase de ‘aniquilación’ en Irán

A pesar de que el Pentágono estimó inicialmente una duración de cuatro a cinco semanas para estabilizar la región, Trump aclaró que Estados Unidos tiene la capacidad y la voluntad de prolongar la misión el tiempo que sea necesario. No obstante, presumió de una victoria táctica de alto nivel al afirmar que el objetivo de 'decapitar' el liderazgo militar de Irán, que se preveía tomaría un mes, se logró efectivamente en apenas una hora de operaciones coordinadas. Ante las críticas de algunos sectores de la prensa que sugirieron un posible desinterés o impaciencia del mandatario con los conflictos prolongados, Trump fue tajante: <i><b>'Alguien decía que el presidente quiere hacer esto rápido porque se aburre; les aseguro que no hay nada de aburrido en esto, no estaría aquí si me aburriera'.</b></i>