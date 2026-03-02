Ataque con misil en Beit de Shemesh deja heridos en Israel

Un misil iraní impactó en ayer en Jerusalén, en medio de la creciente escalada de tensiones entre ambos países y que ya se encuentra en estado de máxima alerta.

El misil logró impactar en una zona residencial en la cuidad Beit de Shemesh cerca de Jerusalén, dejando alrededor de unos 9 muertos según informaron las autoridades, mientras que otros 7 resultaron heridos por ataques.

En el suelo israelí el impacto más letal que se ha dado desde que empezó la escalada entre ambos países, ha dejado como resultado 45 personas herufdas de distinta gravedad y al menos 11 personas desaparecidas bajo los escombros. Según las autoridades del ejercito de Israel, el proyectil provocó el colopso total del edificio donde se encontraban civiles.

La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos con miedo de que las confrontaciones escalen y pueda provocar un conflicto de mayor escala en medio oriente