Mides iniciará pagos de 120 a los 65 y otros programas sociales desde el 9 de marzo

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó en su calendario oficial los pagos correspondientes al segundo, tercer y cuarto desembolso de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada para 2026.Según la entidad, el segundo pago se realizará mediante Tarjeta Clave Social del 1 al 12 de junio, mientras que en las áreas de difícil acceso se efectuará del 15 al 19 de junio.El tercer desembolso será del 7 al 18 de septiembre para beneficiarios con Tarjeta Clave Social y del 21 al 25 de septiembre en zonas de difícil acceso.Finalmente, el cuarto pago se realizará del 16 al 27 de noviembre para quienes cobran mediante Tarjeta Clave Social, y del 30 de noviembre al 4 de diciembre en áreas de difícil acceso.