Mides iniciará pagos de 120 a los 65 y otros programas sociales desde el 9 de marzo

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) iniciará el primer desembolso de sus programas sociales a partir del 9 de marzo, según el calendario oficial establecido para este mes.

El cronograma incluye a los beneficiarios de la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición (Senapan), cuyos pagos se efectuarán durante marzo.

De acuerdo con la programación, quienes cobran mediante la Tarjeta Clave Social recibirán el beneficio del 9 al 20 de marzo. En las áreas de difícil acceso, las jornadas de pago se desarrollarán del 23 al 27 de marzo.