Mides iniciará pagos de 120 a los 65 y otros programas sociales desde el 9 de marzo

Por
Emiliana Tuñón
  • 02/03/2026 13:51
El Mides activará el pago de Red de Oportunidades, Ángel Guardián y 120 a los 65 a partir del 9 de marzo.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) iniciará el primer desembolso de sus programas sociales a partir del 9 de marzo, según el calendario oficial establecido para este mes.

El cronograma incluye a los beneficiarios de la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y el Servicio Nacional de Alimentación y Nutrición (Senapan), cuyos pagos se efectuarán durante marzo.

De acuerdo con la programación, quienes cobran mediante la Tarjeta Clave Social recibirán el beneficio del 9 al 20 de marzo. En las áreas de difícil acceso, las jornadas de pago se desarrollarán del 23 al 27 de marzo.

Beneficiarios de programas TMC recibirán pagos en junio, septiembre y noviembre

El Ministerio de Desarrollo Social confirmó en su calendario oficial los pagos correspondientes al segundo, tercer y cuarto desembolso de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada para 2026.

Según la entidad, el segundo pago se realizará mediante Tarjeta Clave Social del 1 al 12 de junio, mientras que en las áreas de difícil acceso se efectuará del 15 al 19 de junio.

El tercer desembolso será del 7 al 18 de septiembre para beneficiarios con Tarjeta Clave Social y del 21 al 25 de septiembre en zonas de difícil acceso.

Finalmente, el cuarto pago se realizará del 16 al 27 de noviembre para quienes cobran mediante Tarjeta Clave Social, y del 30 de noviembre al 4 de diciembre en áreas de difícil acceso.

