La tensión del Medio Oriente podría aumentar el precio de la gasolina en Panamá

Tras los eventos ocurridos este fin de semana en el panorama internacional, la <b><a href="/tag/-/meta/sne-secretaria-nacional-de-energia">Secretaría Nacional de Energía de Panamá (SNE)</a></b> ha advertido sobre la incorporación de una 'prima de riesgo' en el precio del petróleo, un factor que usualmente presiona al alza el costo de los combustibles a nivel global. Esta prima no responde necesariamente a una escasez actual de crudo, sino a un 'extra' que el mercado paga ante la posibilidad de que se encarezcan los fletes, los seguros o se interrumpan las rutas de suministro debido a la inestabilidad.La institución explicó que este recargo funciona como un termómetro de la tensión política: si la situación se calma, el sobrecosto tiende a disiparse; de lo contrario, si el conflicto escala, la presión alcista se mantiene.