Diputada Alejandra Brenes: Ministerio Público debe pedir separación de directora del Senniaf

La diputada por la libre postulación Alejandra Brenes recordó la tarde de este martes 3 de marzo que corresponde al Ministerio Público, y específicamente a la fiscal que lleva el caso, solicitar la eventual separación del cargo de la directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, en medio de las investigaciones por las denuncias de supuesto maltrato y negligencias al que fueron sometidos los menores a cargo de la entidad.

Brenes le recordó el papel del Ministerio Público a un grupo de personas protestó la tarde de este 3 de marzo a fuera de las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Fábrega fue citada este 3 de marzo a la Asamblea Nacional, sin embargo, presentó una excusa médica. Por lo que, Brenes y otros diputados insistirán que sea citada la próxima semana.

Brenes la semana pasada alertó de supuestos abusos y negligencias contra menores en el Centro de Atención Integral de Tocumen, a cargo de la Senniaf, institución que tiene en su junta directiva a la ministra de desarrollo Social, Beatriz Carles, como presidenta.

“Es el Ministerio Público y la fiscal que lleva el caso quien tiene la potestad de poder solicitar la separación del cargo de la directora. Son ellos quienes pueden hacerlo”, insistió la diputada.

Brenes explicó que también el presidente de la República, José Raúl Mulino o la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, podrían adoptar esa decisión por la vía administrativa, pero subrayó que esas determinaciones no dependen de la Asamblea Nacional.

“Esas son decisiones administrativas que ya nosotras no tenemos en nuestras manos”, indicó, al recordar que incluso la citación previa de la ministra del Mides tomó varios días para lograr los votos necesarios dentro del Legislativo.

La diputada sostuvo que, mientras avanzan las investigaciones, continuarán colaborando con las autoridades y realizando fiscalizaciones.

“Todas las veces que el Ministerio Público nos llame para rendir, vamos a asistir. Seguimos haciendo visitas a los albergues”, aseguró, detallando que el pasado viernes realizaron una inspección y enviaron una carta este lunes sobre lo ocurrido ese día.

“Sabemos que la salud es prioridad, pero la transparencia también lo es. Vamos a requerir que venga el próximo martes [Fábrega]. Ya se le envió la carta”, afirmó Brenes, al señalar que las preguntas no son solo de los diputados, sino de toda la ciudadanía.