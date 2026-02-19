Escándalo del Senniaf se judicializa en Panamá y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El escándalo por la denuncia de supuestos maltratos y negligencia al que serían sometidos menores de edad a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha dado un nuevo giro. Tras la acción penal de la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, el Ministerio Público notificó a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega que fue denunciada por presuntos delitos penales.

¿Qué procede?

Tras este paso la fiscalía podría realizar una serie de trámites dirigidos a la directora de la institución como entrevistarla y efectuar diligencias para esclarecer los hechos denunciados. Posteriormente el Ministerio Público, en caso de encontrar motivos, pudiera llevar a Fábrega a un tribunal de garantías para solicitar la imputación de cargos y medidas cautelares que deben ser ordenadas por el juez de garantía que atienda el tema.

Hoy, reunión de urgencia

Brenes alertó de supuestos abusos y negligencias contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, a cargo de la Senniaf, institución que tiene en su junta directiva a la ministra de desarrollo Social, Beatriz Carles, como presidenta. Por su parte, Carles solicitó una reunión con “carácter de urgencia” al Consejo de la Niñez ante las denuncias en los albergues para el día de hoy en la sede del ministerio en Plaza Edison. La convocatoria fue dirigida a la diputada Brenes, como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

Caso se eleva ante la CIDH