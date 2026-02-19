  1. Inicio
Escándalo del Senniaf se judicializa en Panamá y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por
Mary Triny Zea
  • 20/02/2026 00:00
El Ministerio Público notificó a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) Ana Fábrega tras la denuncia de la diputada Brenes

El escándalo por la denuncia de supuestos maltratos y negligencia al que serían sometidos menores de edad a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) ha dado un nuevo giro.

Tras la acción penal de la diputada de Vamos, Alexandra Brenes, el Ministerio Público notificó a la directora de la Senniaf, Ana Fábrega que fue denunciada por presuntos delitos penales.

¿Qué procede?

Tras este paso la fiscalía podría realizar una serie de trámites dirigidos a la directora de la institución como entrevistarla y efectuar diligencias para esclarecer los hechos denunciados.

Posteriormente el Ministerio Público, en caso de encontrar motivos, pudiera llevar a Fábrega a un tribunal de garantías para solicitar la imputación de cargos y medidas cautelares que deben ser ordenadas por el juez de garantía que atienda el tema.

Hoy, reunión de urgencia

Brenes alertó de supuestos abusos y negligencias contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, a cargo de la Senniaf, institución que tiene en su junta directiva a la ministra de desarrollo Social, Beatriz Carles, como presidenta.

Por su parte, Carles solicitó una reunión con “carácter de urgencia” al Consejo de la Niñez ante las denuncias en los albergues para el día de hoy en la sede del ministerio en Plaza Edison.

La convocatoria fue dirigida a la diputada Brenes, como presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.

Caso se eleva ante la CIDH

En tanto, La Estrella de Panamá pudo conocer que este caso pasó a la esfera internacional debido a que un padre de familia afectado presentó su situación contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este organismo le notificó este jueves de su admisión en la petición para la evaluación y su trámite.

El afectado solicitó medidas cautelares -que se encuentran en estudio- contra Panamá porque a su juicio las autoridades locales no le dieron respuesta y su hija, una niña pequeña, estuvo institucionalizada durante siete meses en un albergue del Senniaf, hecho del que se enteró 45 días después.

“Te quitan a los chiquillos y no te dejan ver los expedientes, institucionalizaron a una niña sin evaluar quien de los familiarias podía acogerla”, dijo el afectado a este diario, quien por protección de la infante pidió reservar su identidad.

Además de la denuncia en la CIDH presentada en octubre, interpuso otra en la esfera penal en el país contra la directora y ocho funcionarios de la Senniaf

Justamente, un grupo de estudiantes universitatios protestó con pancartas en la sede de la Senniaf en avenida México, denunciando el supuesto descuido del Estado contra los niños.

Levantamos la voz “para rechazar la incapacidad, que tanto la dirección a cargo de Ana Fábrega como la junta directiva de esta Secretaría, han demostrado para con el cuido y protección de adolescentes y niños-niñas”, dijo Ileana Corea, una de las manifestantes.

