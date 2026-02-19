Escándalo del Senniaf se judicializa en Panamá y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En tanto, La Estrella de Panamá pudo conocer que este caso pasó a la esfera internacional debido a que un padre de familia afectado presentó su situación contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Este organismo le notificó este jueves de su admisión en la petición para la evaluación y su trámite.El afectado solicitó medidas cautelares -que se encuentran en estudio- contra Panamá porque a su juicio las autoridades locales no le dieron respuesta y su hija, una niña pequeña, estuvo institucionalizada durante siete meses en un albergue del Senniaf, hecho del que se enteró 45 días después.'Te quitan a los chiquillos y no te dejan ver los expedientes, institucionalizaron a una niña sin evaluar quien de los familiarias podía acogerla', dijo el afectado a este diario, quien por protección de la infante pidió reservar su identidad.Además de la denuncia en la CIDH presentada en octubre, interpuso otra en la esfera penal en el país contra la directora y ocho funcionarios de la SenniafJustamente, un grupo de estudiantes universitatios protestó con pancartas en la sede de la Senniaf en avenida México, denunciando el supuesto descuido del Estado contra los niños.Levantamos la voz 'para rechazar la incapacidad, que tanto la dirección a cargo de Ana Fábrega como la junta directiva de esta Secretaría, han demostrado para con el cuido y protección de adolescentes y niños-niñas', dijo Ileana Corea, una de las manifestantes.