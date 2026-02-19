Contralor Flores defiende vigilancia en el portal de los refrendos

Ante las advertencias de diversas organizaciones ciudadanas que alertaron de perjuicios en la veeduría social por el cambio en el portal de la Contraloría General de la República (CGR), al eliminar el anonimato en la verificación de trámites, el contralor Anel Flores argumentó que la medida responde a la detección de prácticas irregulares en el uso de la información pública.

La institución identificó casos de personas que consultaban datos de contratos públicos y posteriormente cobraban por facilitar esa información, dijo Flores a La Estrella de Panamá.

Se trata de la sección “Sígueme” o Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos (SCAFID) en la que anteriormente la ciudadanía o periodistas podían revisar los refrendos de todos los contratos y trámites de las entidades del Estado sin tener que dejar sus datos personales como nombre completo y cédula, además de tener que crear una clave de acceso.

Flores justificó esta modificación al indicar que algunos usuarios creaban cuentas utilizando datos de familiares o terceros para acceder al sistema, situación que según él venía siendo monitoreada desde hace meses, lo que llevó a reforzar los controles mediante la identificación obligatoria de quienes ingresan a la plataforma.

Añadió que el endurecimiento de las medidas de seguridad se implementó en octubre pasado, en un contexto de intentos de intrusión detectados en sistemas de entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Salud Minsa y el Ministerio de Economía y Finanzas y ninguno de estos dos ministerios han hecho modificaciones en sus portales.

Este ajuste, que llevaba hasta este jueves al menos dos semanas sin permitir ver el estado de los refrendos ni validar las cuentas de los usuarios, es para la Fundación Espacio Cívico un “intento de fiscalizar a la ciudadanía”y conocer quiénes son las personas que vigilan.

Justamente, el comunicado del portal de la CGR indica que los cambios buscan “identificar de forma dinámica los patrones de consulta” y que evidencien intentos de saturar o denegar el servicio”, tal cual lo citó este diario en su nota del jueves 19 de febrero.

Las exigencias son “obstáculos progresivos para acceder a la información” de transparencia proactiva y obligar al usuario a identificarse genera un “efecto inhibidor en la participación ciudadana” resaltó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

Sin embargo, Flores añadió que con la nueva web se busca prevenir posibles esquemas de tráfico de influencias relacionados con consultas o gestiones de información dentro de la entidad.

En este sentido, la organización Transparencia Internacional es de la postura de que la seguridad informática “no puede ser la excusa de oro para el oscurantismo”.