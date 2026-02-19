MOP anuncia cierre parcial en el Corredor de las Playas por evaluación técnica

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que realizará un cierre parcial temporal en el Corredor de las Playas como parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”.

La medida responde a trabajos de evaluación técnica de la vía que se ejecutarán en ambos sentidos de circulación, con el objetivo de avanzar en el desarrollo y planificación de la obra.

Las labores se desarrollarán del viernes 20 de febrero al jueves 5 de marzo de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes. Durante este período se mantendrá habilitado un carril por cada sentido, lo que permitirá el tránsito vehicular con restricciones controladas.

La intervención se realizará en la Vía Panamericana, específicamente en el tramo comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo, aproximadamente entre el kilómetro 0 y el kilómetro 19.

El MOP indicó que el área contará con señalización preventiva y con la presencia de personal de seguridad vial para orientar a los conductores y minimizar riesgos. La entidad solicitó a los usuarios de la vía atender las indicaciones en sitio y respetar la señalización colocada para garantizar una circulación segura.

El proyecto de ampliación del Corredor de las Playas forma parte de las iniciativas de infraestructura destinadas a mejorar la conectividad hacia el interior del país, especialmente en una ruta que registra alto flujo vehicular, sobre todo durante fines de semana y temporadas turísticas.

El ministerio agradeció la comprensión de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan generarse durante el desarrollo de estos trabajos técnicos.