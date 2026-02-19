‘Minería’: la única inclusión que tuvo el pénsum de química, según los planes de estudio

Los cambios también alcanzan la forma de evaluar. Mientras en 2014 predominaban las pruebas escritas, talleres de cálculo y laboratorios clásicos, la propuesta 2025 incluye pódcasts, campañas publicitarias, debates, proyectos de emprendimiento, estudios de caso, uso de inteligencia artificial y diseño de prototipos. El objetivo es desarrollar el pensamiento crítico, competencias comunicativas e integración tecnológica.En materia ambiental, la actualización profundiza en temáticas que ya existían en el plan vigente tales como: energías renovables y no renovables, transición energética, impacto de los combustibles fósiles, uso responsable de nanomateriales y ética socioambiental. Aunque el plan anterior abordaba el ahorro energético y la conservación de recursos, el nuevo amplía la discusión hacia sus implicaciones económicas y políticas.La actualización no cambió los pilares tradicionales de la química y se mantienen los temas de termodinámica, cinética, equilibrio químico, ácido-base y orgánica en el currículo, entre otros.