‘Minería’: la única inclusión que tuvo el pénsum de química, según los planes de estudio

En medio de la discusión por la reforma curricular promovida por el Ministerio de Educación (Meduca), la decisión de incorporar la minería como tema en Química de duodécimo grado ha provocado fuertes opiniones.

Pero más allá de la controversia, la pregunta de fondo es otra: ¿qué cambió realmente entre el programa vigente desde 2014 y la actualización que entrará en vigor en 2025?

La nueva propuesta no se limita a reorganizar temas tradicionales sino que amplía el alcance de la asignatura e introduce contenidos que antes no existían en el plan oficial, como minería en Panamá, nanotecnología, nuevos materiales metálicos y transición energética, se observa en el plan 2025.

Con ello, la materia de química deja de presentarse exclusivamente como una ciencia experimental y pasa a vincularse de forma directa con la economía, la industria y el desarrollo sostenible del país, añade el documento al que tuvo acceso exclusivo La Estrella de Panamá.

El último plan vigente o programa de 2014 respondía a una estructura clásica: enlace químico, estados de la materia, termodinámica, cinética, equilibrio químico, ácido-base y química orgánica. El énfasis estaba puesto en la teoría, la resolución de problemas matemáticos y las prácticas de laboratorio tradicionales.

Aunque la actualización 2025 mantiene esos fundamentos, reorganiza el contenido en tres grandes ejes: estados de agregación y sistemas materiales; equilibrio y dinámica de las reacciones; y química en los nuevos materiales.

Es en este último apartado donde aparece uno de los cambios más sensibles, según docentes entrevistados por este diario: la inclusión explícita del tema “Minería en Panamá”, dentro del bloque de metalurgia avanzada y materiales metálicos.

El documento propone analizar las implicaciones económicas, sociales y políticas de la extracción de metales estratégicos, algo que no figuraba en el plan anterior.

En el último vigente y que se aplica en las aulas al día de hoy (de 2014) no hay referencias directas a la minería nacional ni a su impacto en el desarrollo del país, esto se aprecia en el portal del Meduca en la sección de “planes y programas de estudio”.

La incorporación del tema ocurre en un contexto de fuertes tensiones sociales y políticas en torno a la explotación minera.

”Este no es un ajuste inocente, sino una estrategia para tratar que los estudiantes normalicen y asimilen a la minería como parte del modelo de desarrollo del país”, expresó el docente Diógenes Sánchez, catedrático del Instituto José Dolores Moscote.

A diferencia del enfoque del programa anterior, el nuevo documento incorpora referencias concretas al contexto panameño: producción de materiales de construcción, industria alimentaria, transporte, generación hidroeléctrica, funcionamiento del Canal y logística vinculada a semiconductores. La asignatura se plantea ahora como una herramienta para comprender procesos industriales que operan en el país.

Por su parte, el ministerio señaló desde el pasado sábado a La Estrella de Panamá que estos nuevos enfoques metodológicos promueven estrategias más activas de aprendizaje, lo que permite un uso más eficiente del tiempo de clase sin sacrificar contenidos fundamentales.

“¿Por qué no se habla del daño medioambiental? Sería interesante que se diera un curso sobre las consecuencias irreversibles de la minería a cielo abierto en el país”, cuestionó el profesor Sánchez.