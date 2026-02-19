  1. Inicio
Sporting San Miguelito le saca un empate histórico al LA Galaxy en la Copa de Campeones

El Sporting San Miguelito empató 1-1 contra el LA Galaxy. Sporting San Miguelito
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 20/02/2026 00:06
Los dirigidos por César Aguilar obtuvieron un empate valioso con un tanto de su capitán Rodrigo Tello

Noche más que histórica para el Sporting San Miguelito. La Academia logró un empate que deja abierta la eliminatoria contra el LA Galaxy por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Rodrigo Tello fue la estrella para los académicos al anotar el tanto para los suyos en el empate 1-1 ante los estadounidenses. Para el conjunto angelino anotó Joseph Paintsil.

El estadio Universidad Latina fue el escenario de este gran compromiso, en la que el Sporting San Miguelito vivió su primera noche en este torneo bajo este formato. Los entrenados por Aguilar supieron mantener el cero en la portería en la primera parte, a pesar de las constantes llegadas del mencionado Paintsil, así como también de Gabriel Pec, Christian Ramírez o de Matheus Nascimiento.

Por parte del Sporting, resaltó la figura de Jose Calderón en la primera parte con varias atajadas para mantener la valla invicta por los suyos.

A los 37 minutos llegó el primer grito de gol de la noche por medio de Tello. El capitán del equipo académico logró rematar de cabeza al segundo palo, luego de un centro por la banda derecha. Lo interesante de la jugada fue que nació desde una salida de portería, acompañada de una gran acción individual de Angel James.

En el segundo tiempo, a pesar de que el Sporting San Miguelito intentó mantener el control de juego, una desatención en defensa provocó el tanto de Paintsil a los 68 minutos.

Todas las miradas estaban puestas en el exinternacional para Alemania, Marco Reus, quien ingresó al partido a los 58 minutos.

Tras este empate, el conjunto académico tendrá que viajar a Los Ángeles, Estados Unidos para disputar el duelo de vuelta este miércoles 25 de febrero.

