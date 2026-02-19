Sporting San Miguelito le saca un empate histórico al LA Galaxy en la Copa de Campeones

Noche más que histórica para el Sporting San Miguelito. La Academia logró un empate que deja abierta la eliminatoria contra el LA Galaxy por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Rodrigo Tello fue la estrella para los académicos al anotar el tanto para los suyos en el empate 1-1 ante los estadounidenses. Para el conjunto angelino anotó Joseph Paintsil.

El estadio Universidad Latina fue el escenario de este gran compromiso, en la que el Sporting San Miguelito vivió su primera noche en este torneo bajo este formato. Los entrenados por Aguilar supieron mantener el cero en la portería en la primera parte, a pesar de las constantes llegadas del mencionado Paintsil, así como también de Gabriel Pec, Christian Ramírez o de Matheus Nascimiento.