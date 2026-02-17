LA Galaxy fija su mirada en Panamá para duelo clave contra el Sporting de San Miguelito

Los Angeles Galaxy, el equipo profesional de fútbol de los Estados Unidos, salió este martes rumbo a Panamá con toda su planilla.

El equipo del director técnico Greg Vanney disputará el próximo jueves el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Sporting de San Miguelito.

El encuentro será en el Estadio Universidad Latina, Penonomé, a las 8:00 de la noche.

El Sporting bajo la dirección de su técnico César Aguilar ya preparan los últimos detalles con miras a afrontar este importante compromiso.