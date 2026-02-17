  1. Inicio
LA Galaxy fija su mirada en Panamá para duelo clave contra el Sporting de San Miguelito

Jugadores del LA Galaxy parten del aeropuerto en Estados Unidos rumbo a Panamá
Jugadores del LA Galaxy parten del aeropuerto en Estados Unidos rumbo a Panamá LA Galaxy
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/02/2026 15:46
Ambos equipos jugarán el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf

Los Angeles Galaxy, el equipo profesional de fútbol de los Estados Unidos, salió este martes rumbo a Panamá con toda su planilla.

El equipo del director técnico Greg Vanney disputará el próximo jueves el partido correspondiente a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Sporting de San Miguelito.

El encuentro será en el Estadio Universidad Latina, Penonomé, a las 8:00 de la noche.

El Sporting bajo la dirección de su técnico César Aguilar ya preparan los últimos detalles con miras a afrontar este importante compromiso.

