Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza al 26 de marzo por ‘problemas logísticos’

La justicia estadounidense aplazó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, según informó este martes 17 de febrero la agencia AFP, en reportes también confirmados por medios internacionales, como Univisión y El Universal.

El aplazamiento fue solicitado por la Fiscalía de Nueva York con el consentimiento de la defensa de Maduro y autorizado por el juez encargado del caso.

Las autoridades señalaron que la razón del cambio responde a “problemas de planificación y logística”, sin ofrecer más detalles.

Maduro, de 63 años, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar de Estados Unidos en Fuerte Tiuna, en Caracas, donde también fue arrestada su esposa, Cilia Flores.

Ese día se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas que enfrenta y afirmó ser un “prisionero de guerra”.

La nueva audiencia, programada para el 26 de marzo, será la segunda comparecencia de Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y también contará con la presencia de Flores, de 69 años, quien igualmente enfrenta cargos relacionados.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013 hasta enero de 2026, cuando fue sustituido de forma interina por su exvicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez, tras los hechos que llevaron a su detención.

El aplazamiento de la audiencia representa un nuevo giro en un caso que ha atraído atención internacional tanto por sus implicaciones legales como diplomáticas, recordó AFP.