Londres acoge un año más la carrera de tortitas

El<b> ‘Día de las Tortitas’</b> es una tradición popular sobre todo en <b>Reino Unido </b>e<b> Irlanda</b> que se celebra siempre el martes de <b>Carnaval</b>, día anterior al <b>Miércoles de Ceniza</b> (el inicio de la Cuaresma).Antaño, ese martes era la última ocasión en la que se podía consumir huevos y grasas antes de embarcarse en los cuarenta días de Cuaresma, y las tortitas eran la forma perfecta de utilizar estos ingredientes.Según la leyenda, en el siglo XV, una mujer de la localidad de Olney —el sudeste de Inglaterra, cerca de <b>Northampton</b>—, escuchó la campana que marcaba la hora de ir a confesar sus pecados mientras cocinaba las tortitas, y tuvo que salir corriendo con su delantal y sartén en la mano para llegar a tiempo a la iglesia.Con el tiempo, esa campana que marcaba la hora de la confesión para los cristianos anglosajones se conoció como la<i> ‘campana de los pancakes’</i>, hasta el día de hoy.La conmemoración en <b>Olney</b> es una de las más famosas del mundo. Hoy en día la tradición continúa como un festejo comunitario y de unión en muchas partes del <b>Reino Unido</b>, y de interés para el sinfín de visitantes y curiosos del país británico.