Londres acoge un año más la carrera de tortitas

El ‘Día de las Tortitas’ volvió a celebrarse este martes 17 de febrero un año más con carreras en las que los participantes recorren una veintena de metros volteando los panqueques en una sartén, como marca la tradición en el Reino Unido, donde destaca la celebrada en el emblemático Leadenhall Market de Londres.

En relevos, con una sartén de metal en la mano y por equipos, los distintos competidores se batieron en un duelo para ver quién es el más diestro y veloz a la hora de darle vueltas a una tortita en una distancia de veinte metros, empujados por un público enfervorecido de aficionados y curiosos.

“Es más difícil de lo que la gente piensa. Se creen que es un paseo, pero no lo es. ¡Es muy duro!”, afirma a EFE Ice, una de las componentes del equipo ganador de esta edición 2026, Crepex Legends.

El objetivo de evitar que el famoso manjar no se caiga de la sartén está al alcance de muy pocos: a más de uno le ha tocado recogerlo del suelo —incluso múltiples veces— y continuar su andadura, pero ya con poco que hacer en la competición.

Para los Crepex Legends, formado por Hayden, Teddy, Ice y Flint, un grupo de amigos de Kent, era su primera vez, venían como “tapados” y se han alzado con el triunfo. Frente a la gente que entrena durante meses, Ice se jacta con sus compañeros de haber competido sin preparación previa.

“Aquí estamos: cuando toda la presión se acumulaba, hemos conseguido sobrepasarlo y conseguir la victoria”, bromea Ice tras participar contra los dieciséis equipos que competían por lograr su inscripción en la denominada “sartén de oro”.