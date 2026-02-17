El noruego Frostad logra oro olímpico en ‘big air’ de esquí acrobático

En una final con suspense, el noruego Tormod Frostad se proclamó campeón olímpico en el big air del esquí acrobático de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, este martes en Livigno.

Frostad, de 23 años, acumuló 195,50 puntos, un resultado casi perfecto, gracias a su primer y último salto.

Eso le permitió liderar un podio en el que el estadounidense Mac Forehand fue plata (193,25 puntos) y el austríaco Matej Svancer (191,25) bronce.

Pese a la gran cantidad de nieve caída durante el día, Frostad firmó la figura mejor valorada (98,5 puntos) de la final en su último intento en el trampolín gigante del snowpark de Livigno.

Sucede en el palmarés de esta prueba a otro noruego, Birk Ruud, que fue octavo.

El esquí big air, que consiste en lanzarse por un trampolín gigante para realizar figuras acrobáticas, está presente en el programa olímpico por segunda vez, después de su estreno en Pekín 2022.

La final consta de tres intentos y puntúan los dos mejores de cada competidor.