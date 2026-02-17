El noruego Frostad logra oro olímpico en ‘big air’ de esquí acrobático

En una final con suspense, el noruego <b>Tormod Frostad </b>se proclamó campeón olímpico en el big air del esquí acrobático de los <b>Juegos de Invierno de Milán-Cortina</b>, este martes en <b>Livigno</b>.Frostad, de 23 años, acumuló <b>195,50 puntos</b>, un resultado casi perfecto, gracias a su primer y último salto.Eso le permitió liderar un podio en el que el estadounidense <b>Mac Forehand</b> fue plata (193,25 puntos) y el austríaco <b>Matej Svancer</b> (191,25) bronce.Pese a la gran cantidad de nieve caída durante el día, Frostad firmó la figura mejor valorada (98,5 puntos) de la final en su último intento en el trampolín gigante del <i>snowpark </i>de Livigno.Sucede en el palmarés de esta prueba a otro noruego, <b>Birk Ruud</b>, que fue octavo.El esquí <i>big air</i>, que consiste en lanzarse por un trampolín gigante para realizar figuras acrobáticas, está presente en el programa olímpico por segunda vez, después de su estreno en <b>Pekín 2022</b>.La final consta de tres intentos y puntúan los dos mejores de cada competidor.