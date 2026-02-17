La panameña Karla Riley inicia entrenamientos con la U de Chile

La delantera panameña <b>Karla Riley</b> ya tuvo su primer entrenamiento con el plantel femenino de la <b>Universidad de Chile</b>, club que oficializó su fichaje como parte de la planificación para la temporada <b>2026</b>.El equipo chileno anunció su llegada en redes sociales con el mensaje: <i><b>'Desde Panamá directo al CDA. Karla Riley y su olfato goleador se suman a las Leonas. ¡Bienvenida!'</b></i>. La atacante panameña se incorpora como uno de los siete refuerzos confirmados hasta el momento.Riley, de 28 años, llega a la <b>U</b> consolidada como una de las referentes de la selección femenina de Panamá. <b>Puede desempeñarse como delantera centro, extrema o interior</b>, cualidades que el club destaca por su potencia física, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad creativa en ofensiva.La futbolista inició su carrera profesional en 2017 en Panamá con<b> Sporting SM</b> y luego militó en clubes como <b>CD Universitario</b>, <b>Tauro FC </b>y<b> SD Atlético Nacional</b>. En el extranjero jugó en España con<b> CD Pozoalbense, Santa Teresa CD </b>y<b> CP Cacereño</b>; en México con <b>Cruz Azul</b> y en Costa Rica con <b>Sporting FC</b>.En su palmarés figuran títulos de <b>Liga en Panamá</b> (2019 y 2022) y la <b>Supercopa Femenina</b> de Costa Rica (2023).Con la selección nacional compite desde 2013. Participó en los <b>Juegos Centroamericanos de 2013 </b>y<b> 2017</b>, los <b>Juegos Panamericanos de 2019</b>, el <b>Campeonato Femenino de la Concacaf 2022</b> y la <b>Copa Mundial Femenina de 2023</b>.Su incorporación apunta a fortalecer el ataque del<b> conjunto azul</b> y aumentar la competencia interna en el plantel femenino de cara a la nueva campaña.