La panameña Karla Riley inicia entrenamientos con la U de Chile

La delantera panameña Karla Riley ya tuvo su primer entrenamiento con el plantel femenino de la Universidad de Chile, club que oficializó su fichaje como parte de la planificación para la temporada 2026.

El equipo chileno anunció su llegada en redes sociales con el mensaje: “Desde Panamá directo al CDA. Karla Riley y su olfato goleador se suman a las Leonas. ¡Bienvenida!”. La atacante panameña se incorpora como uno de los siete refuerzos confirmados hasta el momento.

Riley, de 28 años, llega a la U consolidada como una de las referentes de la selección femenina de Panamá. Puede desempeñarse como delantera centro, extrema o interior, cualidades que el club destaca por su potencia física, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad creativa en ofensiva.

La futbolista inició su carrera profesional en 2017 en Panamá con Sporting SM y luego militó en clubes como CD Universitario, Tauro FC y SD Atlético Nacional. En el extranjero jugó en España con CD Pozoalbense, Santa Teresa CD y CP Cacereño; en México con Cruz Azul y en Costa Rica con Sporting FC.

En su palmarés figuran títulos de Liga en Panamá (2019 y 2022) y la Supercopa Femenina de Costa Rica (2023).

Con la selección nacional compite desde 2013. Participó en los Juegos Centroamericanos de 2013 y 2017, los Juegos Panamericanos de 2019, el Campeonato Femenino de la Concacaf 2022 y la Copa Mundial Femenina de 2023.

Su incorporación apunta a fortalecer el ataque del conjunto azul y aumentar la competencia interna en el plantel femenino de cara a la nueva campaña.