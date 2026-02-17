Gobierno dominicano premia 6 proyectos de iniciativa ciudadana entre más de 500 propuestas

La <b>República Dominicana</b> premió seis proyectos en el ámbito de la educación, la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) seleccionados entre 50 finalistas de un total de 558 propuestas ciudadanas presentadas a la <b>‘Expo Nacional República de Ideas’</b>, organizada por el Gobierno dominicano y apoyada por <b>Bloomberg Philanthropies</b>.Los proyectos premiados, en la <i>categoría de idea conceptual</i>, fueron: <b>‘Plaxa Dominicana: producción de ácido láctico a partir de residuos orgánicos para la transición hacia plásticos biodegradables’</b>, del ámbito de la agroindustria, que recibió el primer premio.El segundo puesto fue para<b> ‘Kimaya Consulting’</b>, una consultora educativa tecnológica que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad en empleos formales, del ámbito de las mipymes.En la <i>categoría de idea probada</i>, el proyecto ganador fue <b>‘TRACE-ON: Sistema de bioempaques inteligentes con biosensores integrados contra la adulteración y degradación de alimentos’</b> (agroalimentación) que alerta sobre el deterioro de alimentos en tiempo real.Mientras, el segundo premio fue para<b> ‘Ruta Inclusiva RD 2036’</b>, del ámbito de la educación, que acompaña a estudiantes desde la escuela hasta la entrada en el mercado laboral, con el objetivo de reducir el abandono escolar.En <i>calidad de producto o servicio existente </i>la idea ganadora fue <b>‘ADULAM Inspires: Inspirando mentes, creando futuro’ </b>que acompaña a estudiantes para reducir el abandono escolar (Educación). El segundo lugar de la categoría fue para<b> ‘PLANIX’</b>, una plataforma de compras y contrataciones empresariales que busca resolver la baja eficiencia, la alta fricción operativa y la limitada participación de las mipymes en los procesos de compras privadas en la República Dominicana.Los proyectos ganadores recibirán<b> 25,000 dólares estadounidenses</b> y, mientras que las ideas que se quedaron en segundo lugar recibirán <b>15,000 dólares</b>.