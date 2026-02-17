Gobierno dominicano premia 6 proyectos de iniciativa ciudadana entre más de 500 propuestas

La República Dominicana premió seis proyectos en el ámbito de la educación, la agroindustria y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) seleccionados entre 50 finalistas de un total de 558 propuestas ciudadanas presentadas a la ‘Expo Nacional República de Ideas’, organizada por el Gobierno dominicano y apoyada por Bloomberg Philanthropies.

Los proyectos premiados, en la categoría de idea conceptual, fueron: ‘Plaxa Dominicana: producción de ácido láctico a partir de residuos orgánicos para la transición hacia plásticos biodegradables’, del ámbito de la agroindustria, que recibió el primer premio.

El segundo puesto fue para ‘Kimaya Consulting’, una consultora educativa tecnológica que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad en empleos formales, del ámbito de las mipymes.

En la categoría de idea probada, el proyecto ganador fue ‘TRACE-ON: Sistema de bioempaques inteligentes con biosensores integrados contra la adulteración y degradación de alimentos’ (agroalimentación) que alerta sobre el deterioro de alimentos en tiempo real.

Mientras, el segundo premio fue para ‘Ruta Inclusiva RD 2036’, del ámbito de la educación, que acompaña a estudiantes desde la escuela hasta la entrada en el mercado laboral, con el objetivo de reducir el abandono escolar.

En calidad de producto o servicio existente la idea ganadora fue ‘ADULAM Inspires: Inspirando mentes, creando futuro’ que acompaña a estudiantes para reducir el abandono escolar (Educación). El segundo lugar de la categoría fue para ‘PLANIX’, una plataforma de compras y contrataciones empresariales que busca resolver la baja eficiencia, la alta fricción operativa y la limitada participación de las mipymes en los procesos de compras privadas en la República Dominicana.

Los proyectos ganadores recibirán 25,000 dólares estadounidenses y, mientras que las ideas que se quedaron en segundo lugar recibirán 15,000 dólares.