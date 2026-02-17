Balance de Carnavales: tres muertos por ahogamiento y 146 mil movilizaciones al interior

Los operativos de seguridad desplegados durante los Carnavales dejaron un saldo trágico de <b>tres personas fallecidas por inmersión</b>, además de <b>cientos de incidentes de tránsito y miles de sanciones por infracciones viales</b>, según los reportes oficiales de los estamentos de emergencia y seguridad.El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> confirmó que durante las festividades se registraron tres muertes por ahogamiento: dos menores de edad y un adulto de 45 años.Uno de los casos que más conmocionó ocurrió la tarde del Domingo de Carnaval, cuando <b>un niño de ocho años perdió la vida por inmersión en el balneario Aguas Blancas, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé</b>. De acuerdo con los reportes preliminares, el menor se encontraba en el área recreativa, uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones.Tras el incidente, unidades de emergencia acudieron al sitio y trasladaron al menor al hospital Aquilino Tejeira; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso. <b>En la provincia de Veraguas, otro menor, de cinco años, fue ubicado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua, en Canto del Llano, distrito de Santiago</b>, luego de que se reportara su desaparición en el río. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sinaproc realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero no lograron salvarle la vida.Por su parte, la <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> reportó<b> la movilización de 146.719 vehículos hacia el interior del país</b> durante el periodo festivo. Hasta el último corte, <b>96.789 vehículos habían retornado a la ciudad capital</b>.La entidad informó que <b>durante estos carnavales se colocaron 7.000 boletas por infracciones de tránsito, siendo el exceso de velocidad la falta más recurrente</b>. Las autoridades insistieron en la importancia de respetar los límites establecidos para reducir el riesgo de accidentes en carretera.En tanto, el <b><a href="/tag/-/meta/sistema-unico-de-manejo-de-emergencias-sume-911">Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) </a></b>reportó <b>112 incidentes de tránsito a nivel nacional</b> y <b>un total de 754 atenciones prehospitalarias, la mayoría concentradas en las provincias de Panamá y Chiriquí</b>.Los organismos de emergencia reiteraron que la prevención es clave para evitar tragedias y exhortaron a la población a mantener la vigilancia permanente sobre niños y adolescentes en áreas acuáticas, así como a conducir con responsabilidad en el retorno a la ciudad.