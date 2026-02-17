Balance de Carnavales: tres muertos por ahogamiento y 146 mil movilizaciones al interior

Los operativos de seguridad desplegados durante los Carnavales dejaron un saldo trágico de tres personas fallecidas por inmersión, además de cientos de incidentes de tránsito y miles de sanciones por infracciones viales, según los reportes oficiales de los estamentos de emergencia y seguridad.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmó que durante las festividades se registraron tres muertes por ahogamiento: dos menores de edad y un adulto de 45 años.

Uno de los casos que más conmocionó ocurrió la tarde del Domingo de Carnaval, cuando un niño de ocho años perdió la vida por inmersión en el balneario Aguas Blancas, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

De acuerdo con los reportes preliminares, el menor se encontraba en el área recreativa, uno de los puntos más concurridos durante las celebraciones.

Tras el incidente, unidades de emergencia acudieron al sitio y trasladaron al menor al hospital Aquilino Tejeira; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

En la provincia de Veraguas, otro menor, de cinco años, fue ubicado sin signos vitales en el balneario La Toma de Agua, en Canto del Llano, distrito de Santiago, luego de que se reportara su desaparición en el río. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y del Sinaproc realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero no lograron salvarle la vida.

Por su parte, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) reportó la movilización de 146.719 vehículos hacia el interior del país durante el periodo festivo. Hasta el último corte, 96.789 vehículos habían retornado a la ciudad capital.

La entidad informó que durante estos carnavales se colocaron 7.000 boletas por infracciones de tránsito, siendo el exceso de velocidad la falta más recurrente. Las autoridades insistieron en la importancia de respetar los límites establecidos para reducir el riesgo de accidentes en carretera.

En tanto, el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) reportó 112 incidentes de tránsito a nivel nacional y un total de 754 atenciones prehospitalarias, la mayoría concentradas en las provincias de Panamá y Chiriquí.

Los organismos de emergencia reiteraron que la prevención es clave para evitar tragedias y exhortaron a la población a mantener la vigilancia permanente sobre niños y adolescentes en áreas acuáticas, así como a conducir con responsabilidad en el retorno a la ciudad.