Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 17 de febrero

Panamá prohíbe licitaciones a empresas europeas

El Gobierno de Panamá anunció la prohibición de participación en licitaciones públicas a empresas de varios países de la Unión Europea, en respuesta a la permanencia del país en la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal del bloque comunitario.

La medida excluye a España, Italia y Grecia, que quedarían exentas según lo comunicado oficialmente.

Panamá convoca reunión en la ONU sobre educación segura

En el plano internacional, Panamá convocó una reunión en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para impulsar el debate sobre educación segura y protección integral de la niñez.

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York se aplaza

La audiencia judicial relacionada con el mandatario venezolano Nicolás Maduro en Nueva York fue aplazada hasta el próximo 26 de marzo por problemas logísticos.

El proceso se desarrolla en un tribunal federal estadounidense y forma parte de una causa que incluye acusaciones por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y otros cargos. El aplazamiento fue solicitado por la fiscalía para reorganizar aspectos procesales del caso.

Jameneí eleva la tensión con Estados Unidos

El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, advirtió que su país podría “enviar al fondo del mar” a un portaaviones estadounidense, en medio del aumento de la tensión entre Teherán y Washington.

Cierran Las Mendozas en Coclé por fuertes lluvias y aumento del caudal del río Zaratí

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ordenó este martes 17 de febrero el cierre temporal del balneario Las Mendozas, en el distrito de Penonomé (Coclé), como medida preventiva ante las fuertes lluvias registradas en la cuenca alta del área.