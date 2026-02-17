Café de Quito se reivindica como referente de producción sostenible en Coffee Fest Madrid

Procedente de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, la marca Café de Quito se ha presentado por primera vez en el Coffee Fest Madrid 2026, el principal evento europeo dedicado a la cultura del café de especialidad, donde la capital ecuatoriana ha reivindicado su grano como un referente en producción local, sostenible y respetuosa con el entorno y la tradición. “El Café de Quito se expresa por sí mismo, no requiere aditivos para hacer sentir al paladar”, ha explicado a EFE Alejandra Ordóñez, gerente general de Quito Turismo, la oficina municipal de promoción turística de la ciudad e impulsora de este producto lanzado a finales de 2025. Para Ordoñez, una de las principales cualidades de este café es su carácter sostenible, ya que se produce en una región protegida y con un volumen limitado que permite preservar el ecosistema, mantener la extensión actual de las explotaciones y garantizar una producción tradicional vinculada también al turismo. “Ecuador cuenta con siete reservas de la biosfera y esto es importante para el territorio”, ha recordado durante la entrevista, por lo que la elaboración de este tipo de productos exige criterios estrictos de producción, y eso se traduce en que el Café de Quito no sea “un café de gran volumen, sino un producto único, vinculado a un entorno de enorme biodiversidad”.

El Café de Quito y sus particularidades

Cultivado a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar, este “café de altura” busca con su presencia en Madrid no solo conquistar el paladar europeo, sino también convertirse en una tarjeta de visita al Chocó Andino, a la biodiversidad quiteña y a la capital ecuatoriana, a donde llega, según ha asegurado Ordóñez, el 80 % de los turistas del país. Además, este grano cuenta con una valoración de hasta 84 puntos según los estándares de la Specialty Coffee Association (SCA), lo que implica que sea un café de especialidad considerado como “muy bueno” con la que aspiran a posicionarse en este segmento en España y en Europa. “El café de Quito es versátil, es un café para socializar, para enamorarse, para encontrarse, para diseñar proyectos, para trabajar”, ha subrayado Ordóñez, quien confía en que así lo perciba el consumidor europeo.

El aliado del café