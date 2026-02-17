Panamá reduce su deuda en $204 millones tras emisión de bonos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció la culminación exitosa de una operación integral de manejo de pasivos que permitió reducir el saldo de la deuda pública en aproximadamente $204 millones y generar ahorros anuales de $30 millones en intereses.

La transacción incluyó una oferta pública de recompra que recibió propuestas por $8,900 millones, mientras que la nueva emisión de bonos registró una demanda superior a $13,000 millones.

Para el MEF esto “refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad macroeconómica de Panamá y en su estrategia de consolidación fiscal”.

Como parte de la operación, el país aceptó alrededor de $2,970 millones en bonos en circulación, priorizando la reducción del saldo de la deuda y optimizando el perfil de vencimientos futuros.

La emisión de nuevos bonos con vencimientos en 2034 y 2038, con cupones de 5.2% y 5.6%, respectivamente, incorporó esquemas de amortización que contribuyen a una estructura más ordenada y sostenible de las obligaciones financieras del Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que “esta operación fortalece las finanzas públicas y garantiza ahorros permanentes para el Estado”.

Además, subrayó que “la sólida demanda recibida evidencia la credibilidad de la política fiscal panameña y la confianza de los mercados internacionales en el país”.

El MEF reafirmó su compromiso con una gestión prudente, transparente y estratégica de la deuda pública, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, mejorar el perfil crediticio soberano y proteger el bienestar de los panameños.