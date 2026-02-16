Pinheiro Braathen, ¿de futbolista frustrado a bicampeón olímpico de esquí?

En su faceta en el mundo de la moda, una labor que compagina con la práctica deportiva, Pinheiro Braathen recuerda que durante una Fashion Week en París se acercó a saludar al exastro del balón Ronaldo Nazario y cuando le dijo que era un esquiador brasileño el Fenómeno no pudo evitar la carcajada, sin saber si estaba ante un bromista o un extraterrestre.Su popularidad en el circuito en los últimos meses, donde había ya destacado por su alma de showman, con sesiones de DJ y pasos de samba sobre la nieve, le ha hecho tener fans ilustres.En el último descenso de Kitzbühel (Austria), el exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, campeón del mundo precisamente en Brasil en 2014, posaba orgulloso con un maillot firmado por Pinheiro, que le dijo que se había hecho en su día hincha del Manchester United por él.Ahora Pinheiro Braathen ocupa las portadas y ha hecho historia, para abrir a lo grande para Brasil un año deportivo con Mundial de fútbol.Por el momento, ese noruego-brasileño hasta hace poco desconocido para muchos ya ha puesto el listón alto para la Seleção de Carlo Ancelotti.