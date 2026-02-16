Teresa Mera Gómez, ministra de Comercio de Perú: ‘La diversificación es nuestro mayor desafío y también nuestra mayor oportunidad’

La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Teresa Mera Gómez, afirmó durante el encuentro de CAF celebrado a finales de enero en Panamá que la diversificación de mercados, el fortalecimiento de la política nacional de exportaciones, la expansión de acuerdos comerciales y la integración latinoamericana son pilares fundamentales para consolidar el crecimiento del comercio exterior peruano, atraer inversión extranjera y escalar hacia productos con mayor valor agregado en las cadenas globales. En entrevista con La Estrella de Panamá, Mera Gómez explicó que Perú pasó de exportar US$7.700 millones en 2002 a cerca de US$80.000 millones en 20 años, resultado de una estrategia sostenida basada en institucionalidad y coordinación público-privada. “Ya no trabajamos con planes aislados, sino con una política de Estado construida junto al sector empresarial. Para lograr resultados de largo plazo se necesitan reglas claras y estabilidad jurídica”, sostuvo.

Apertura comercial y reducción de dependencia

Perú mantiene actualmente 23 acuerdos comerciales vigentes, incluido el tratado con Panamá que rige desde 2022. Esta red ha permitido ampliar destinos y reducir vulnerabilidades frente a mercados dominantes. China continúa siendo el principal socio comercial, especialmente en minería y agroexportación. Le siguen la Unión Europea, con una combinación de minería y productos no tradicionales, y Estados Unidos, clave para textiles y manufacturas diversas. Sin embargo, la ministra destacó que el país viene expandiendo vínculos con el sudeste asiático y otras economías emergentes. “Malasia ha comenzado a aparecer con fuerza en nuestras cifras de exportación. Estamos ampliando horizontes para no depender de un solo bloque”, afirmó. Mera Gómez enfatizó que la apertura no se limita a firmar tratados. Incluye capacitación en inteligencia comercial, modernización logística y reducción de tiempos de transporte. En ese sentido, destacó mejoras recientes que han reducido hasta en 10 o 12 días el tránsito marítimo hacia Asia, un factor determinante en competitividad.

Integración regional, nearshoring y cadenas de valor

Ante un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y reorganización productiva, Perú busca posicionarse estratégicamente frente al nearshoring y friendshoring mediante alianzas regionales. “La competencia debe transformarse en articulación. Como bloque latinoamericano podemos sumar capacidades y ofrecer productos de mayor valor agregado al mundo”, señaló. La ministra consideró viable una mayor convergencia entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, resaltando que América Latina debe actuar coordinadamente para enfrentar desafíos comerciales internacionales. Además, subrayó que la región juega un papel clave como proveedor de insumos industriales y productos agroexportables en un contexto global donde la seguridad alimentaria ha cobrado mayor relevancia.

Minería, sostenibilidad y estabilidad macroeconómica

Las exportaciones mineras siguen siendo un componente central de la economía peruana. No obstante, Mera Gómez destacó que el país exige licencia social y permisos ambientales rigurosos antes de aprobar proyectos extractivos. “Hoy la minería opera con procesos más limpios y con mayor respeto por las comunidades. Se resguardan tanto los derechos ambientales como sociales”, afirmó. Respecto a la estabilidad interna, reconoció que Perú ha atravesado turbulencias políticas recientes, pero aseguró que ello no ha afectado las bases macroeconómicas ni la confianza de inversionistas. “El sol sigue siendo una de las monedas más sólidas de la región. Las políticas de comercio exterior y de atracción de inversiones se han mantenido estables, independientemente de los cambios políticos”, enfatizó.

Pymes y valor agregado: el horizonte hacia 2026