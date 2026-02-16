Recaudación aduanera cae 3,6% en enero de 2026

La Autoridad de Aduanas de Panamá (ANA) reportó una caída de 3.6 % en la recaudación al mes de enero de 2026 que alcanzó los $114,964,788.17, en comparación a los $119,202,315.05 reportados en igual periodo.

Los renglones con baja recaudación fueron el Impuesto al Consumo de Combustible y Derivados del Petróleo ($15,1%), la importación (2,1%), otros recaudos (2,1%) y el Impuesto Selectivo al Consumo (1,4%).

El único con tendencia positiva de crecimiento fue el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios con 1,4%.

De cara a 2026, la Ana prevé dar continuidad a las acciones de control en las terminales portuarias y avanzar en la inauguración del Programa de Integración Logística Aduanera en la frontera entre Panamá y Costa Rica, con el objetivo de fortalecer la recaudación, la seguridad y la eficiencia del sistema aduanero.

También darán seguimiento en las terminales marítimas, apoyada en un esquema de cooperación internacional que incluye una Declaración Conjunta suscrita con países de la Unión Europea, así como con Francia, Bélgica y Países Bajos, para fortalecer el intercambio de información e inteligencia.

“Estos documentos responden a la voluntad de trabajar en equipo contra el comercio ilegal, una herramienta estratégica que sitúa a Panamá como eslabón para el comercio seguro y transparente”, destacó la directora general de la Aduana, Soraya Valdivieso.