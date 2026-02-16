El 100% de los municipios cumplen con rendición de cuentas ante la Contraloría, según la Amupa

En un paso significativo hacia la transparencia institucional, los 81 municipios de la República de Panamá han completado la entrega de sus informes de rendición de cuentas correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Así lo afirmó Nadine González, presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), quien coordinó una logística nacional en conjunto con la Contraloría General de la República.

González destacó que, aunque fue necesaria una prórroga de 15 días, el resultado es satisfactorio, ya que el 100% de las alcaldías logró adaptarse a las nuevas exigencias. “Asumimos el gasto de toda la logística en apoyo a los funcionarios de la Contraloría; fue un trabajo que inició desde diciembre para asegurar que cada funcionario municipal supiera manejar este nuevo instrumento de fiscalización”, explicó.

De acuerdo con la presidenta de Amupa, la fiscalización y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para garantizar la eficiencia y la legalidad en la gestión.

Con esta base documental, dijo, la Contraloría podrá ahora proceder a la fase de auditoría y verificación, asegurando que los recursos públicos se utilicen bajo criterios de transparencia y rendición de resultados.

Este cumplimiento total se produce tras la implementación de un nuevo marco regulatorio y un intenso ciclo de capacitaciones que buscaba unificar el manejo de los recursos estatales en todo el territorio nacional.

El proceso se fundamenta en el Manual de Uso y Manejo de Fondos y Bienes Públicos, un documento técnico de cumplimiento obligatorio que fue publicado en la Gaceta Oficial el pasado 10 de diciembre de 2025. Esta nueva normativa redefine los estándares de fiscalización y busca eliminar las discrecionalidades en el gasto municipal, estableciendo una hoja de ruta clara para la administración de activos estatales.