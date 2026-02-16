Mercado laboral panameño se reactiva: contratación crece 11 % en un año

El mercado laboral panameño comenzó a recomponerse en 2025, luego de atravesar uno de los períodos más complejos de las últimas dos décadas. El incremento de los contratos de trabajo, la mejora del crédito al sector productivo y un repunte del consumo en el segundo semestre del año sugieren que la economía empieza a recuperar tracción. No obstante, el desempleo continúa en niveles elevados y la confianza general aún se mueve con cautela. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), los contratos laborales registrados ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) crecieron 11.0 % en 2025. En la sede central el incremento fue de 11.7 % y en las oficinas regionales de 10.1 %, predominando los contratos definidos. En términos absolutos, entre enero y diciembre de 2025 se reportaron 309,610 contratos, es decir, 30,748 más que en 2024, cuando se registraron 278,862 (6.1 %). La trayectoria ascendente se observa desde 2021: 225,750 contratos ese año; 240,954 en 2022 (6.7 %); y 262,874 en 2023 (9.1 %). La dinámica confirma que la actividad de contratación se ha ido acelerando, aunque todavía no compensa completamente la destrucción de empleo acumulada. Cifras del INEC sitúan el desempleo en Panamá en 9.5 %, lo que representa un incremento significativo frente al 7.4 % registrado a mediados de 2023. A finales del año pasado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, advirtió que el país inició el 2026 con una tasa de 10 %, como consecuencia del cierre temporal de la empresa bananera en Bocas del Toro, donde 7 mil personas quedaron sin empleo, sumado a los efectos colaterales del cese de la mina, que aún se siguen sintiendo.

El impacto de los choques recientes

Para el consultor laboral y empresarial, René Quevedo, las cifras de contratos del INEC sobre contratos laborales tramitados por Mitradel son consistentes con otros indicadores económicos que apuntan a una gradual mejora en el clima para la inversión privada en el país a partir del segundo semestre de 2025. “En los últimos dos años (2023-2025) Panamá perdió unos 70 mil empleos, unos 54 mil de la mina y otros 15-20 mil a raíz de los eventos en Bocas del Toro con la empresa Chiquita, a mediados del año pasado, lo que llevó la tasa de desempleo a 10.4 % en el 2025”, según estimaciones del Observatorio del Mercado Laboral (OML) de Mitradel, citadas por Quevedo. Exceptuando los años de pandemia y pospandemia (2020 y 2021), afirmó, “este es el nivel de desocupación más alto en los últimos 20 años (2005 = 9.8 %)”. Y añadió que “si bien no existe una correlación directa entre el número de contratos laborales tramitados por Mitradel y la cantidad de empleos formales agregados a la economía, hubo una fuerte recuperación del empleo formal privado en la segunda mitad del 2025”. Quevedo explicó que el OML sugiere que, a pesar del aumento en el nivel de desocupación entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, hubo una importante recuperación de empleos formales en la economía (+73,733) luego de la fuerte caída registrada entre agosto de 2023 y octubre de 2024 (-41,522), a raíz del cese minero y la pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024, particularmente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. “Esto fue un factor clave en la severa contracción del consumo registrada en el primer semestre del 2025, cuando las recaudaciones del ITBMS cayeron 11 % en relación con el mismo período del 2024, indicativo de una reducción de $128 millones mensuales de consumo a nivel nacional en los 6 primeros meses del año”, analizó Quevedo. Sin embargo, señaló que, a partir del segundo semestre del 2025, comenzó a haber indicios de un “cambio” en la tendencia, con síntomas que apuntan a una mayor confianza en el clima para la inversión privada, concretamente en materia de inversión privada y consumo. Detalló que “los financiamientos bancarios al sector productivo entre enero y noviembre de 2025 aumentaron 8 % versus 2024; el consumo por mes en el segundo semestre fue $100 millones más que en el primer semestre; y el promedio de nuevas contrataciones laborales tramitadas mensualmente por Mitradel en la segunda mitad del año fue 17 % superior al primer semestre”. Los pronósticos de Quevedo apuntan a que “durante los próximos meses podemos esperar la consolidación de esta tendencia hacia la mejora en el clima para la inversión privada en el país, que se verá acelerada por el inicio de los proyectos de infraestructura anunciados por el Gobierno Nacional y el eventual reinicio de operaciones de la mina de cobre en Donoso a mediados de año”. El presidente José Raúl Mulino ha reiterado que su administración está enfocada en reactivar la economía y generar empleos en el menor tiempo posible, apostando por la inversión pública como catalizador del crecimiento.

Expectativas empresariales: entre cautela y expansión

Las perspectivas para 2026 revelan un optimismo moderado. El Informe de Actividad Económica Elemente, correspondiente a enero de 2026, en el que participaron 224 empresas, indica que el 90 % espera mantener o aumentar su número de empleados en los próximos 12 meses. De ese total, el 37 % proyecta aumentar su planilla y el 54 % mantenerla. Las actividades con mayor intención de contratación son salud, logística y distribuidores de autos, mientras que agroindustrias, comunicaciones e industria presentan menores expectativas de crecimiento. La percepción empresarial encuentra respaldo en la más reciente medición del Índice de Confianza del Consumidor Panameño, presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza con The Marketing Group. El componente asociado al desempleo alcanzó 101 puntos en enero de 2026, tras aumentar 13 puntos frente a septiembre de 2025, situándose en zona de confianza. Sin embargo, el índice general se mantiene en 92 puntos, lo que indica que, aunque la percepción sobre el empleo mejora, persiste cautela respecto al desempeño global de la economía. Desde la perspectiva ciudadana, el 31 % considera muy probable conseguir empleo en los próximos 12 meses y el 23 % lo ve bastante probable. No obstante, un 19 % lo estima poco probable y un 24 % cree que no logrará encontrar trabajo, reflejando percepciones divididas.

Salarios, talento y brechas estructurales

El reciente estudio del portal de empleo Konzerta, titulado “Balance 2025 y expectativas 2026”, aporta una visión complementaria. El 20 % de los especialistas en recursos humanos considera que el mercado laboral mejorará este año, mientras que el 47 % estima que se mantendrá sin cambios. Un 13 % prevé un deterioro y el 20 % no tiene una opinión definida. A pesar de este tono prudente, el 79 % de las organizaciones planea incorporar nuevos talentos en 2026 y el 59 % prevé aumentar los salarios, la proporción más alta entre los países analizados. El 30 % contempla incrementos de 5 %, mientras que el 20 % proyecta aumentos de 15 %. Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta, explicó: “La proyección de los especialistas en Recursos Humanos para 2026 es moderada. El 20 % prevé que el 2026 será mejor año que el 2025; además, el 79 % anticipa incorporar nuevos talentos y el 59 % planea aumentar los salarios”. Sin embargo, la percepción de los trabajadores contrasta con la visión empresarial. En Panamá, el 72 % manifestó no estar conforme con su empleo y el mismo porcentaje expresó insatisfacción con su salario, posicionando al país como el de mayor inconformidad salarial en la región. En este contexto, el 54 % de los trabajadores considera cambiar de empleo en 2026; el 73 % aspira a un ascenso y el 87 % planea capacitarse o adquirir nuevas habilidades. Estos datos reflejan una fuerza laboral activa, pero también una brecha entre expectativas y condiciones reales. Panorama sectorial y regional La Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Panamá, difundida a mediados de diciembre de 2025, sitúa la Tendencia Neta de Empleo en 17 % para el próximo trimestre. Aunque representa un aumento de un punto porcentual frente al mismo trimestre del año anterior, muestra una caída de 7 puntos respecto al trimestre previo de 2025, ubicando a Panamá por debajo del promedio mundial. Hospitalidad lidera con 37 %, seguida de servicios públicos y recursos naturales (35 %) y comercio & logística (27 %). En contraste, manufactura registra un NEO de apenas 3 %, su nivel más bajo en cuatro años. Geográficamente, Metro Norte y la región “otro” alcanzan 36 %, mientras que la región centro se ubica en 18 %. A nivel empresarial, las compañías con 1,000 a 4,999 colaboradores muestran el mayor impulso (44 %), mientras que las microempresas reportan -11 %, ampliando la brecha entre grandes y pequeñas organizaciones. En conjunto, los datos evidencian que el mercado laboral panameño avanza hacia una recuperación gradual, sustentada en la mejora del crédito, el consumo y la inversión. El aumento de 11 % en los contratos es una señal clara de dinamismo. Sin embargo, el desempleo en 10.4 %, la insatisfacción salarial y las brechas sectoriales y empresariales revelan que la reactivación aún enfrenta desafíos estructurales. La consolidación de la tendencia dependerá de la estabilidad macroeconómica, el avance de los proyectos de infraestructura, la evolución del clima de inversión y la capacidad del país para generar empleos formales de calidad que respondan tanto a las expectativas empresariales como a las aspiraciones de su fuerza laboral.