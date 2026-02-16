Mercado laboral panameño se reactiva: contratación crece 11 % en un año

El mercado laboral panameño comenzó a recomponerse en 2025, luego de atravesar uno de los períodos más complejos de las últimas dos décadas. El incremento de los contratos de trabajo, la mejora del crédito al sector productivo y un repunte del consumo en el segundo semestre del año sugieren que la economía empieza a recuperar tracción. No obstante, el desempleo continúa en niveles elevados y la confianza general aún se mueve con cautela.De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), los contratos laborales registrados ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) crecieron 11.0 % en 2025. En la sede central el incremento fue de 11.7 % y en las oficinas regionales de 10.1 %, predominando los contratos definidos.En términos absolutos, entre enero y diciembre de 2025 se reportaron 309,610 contratos, es decir, 30,748 más que en 2024, cuando se registraron 278,862 (6.1 %). La trayectoria ascendente se observa desde 2021: 225,750 contratos ese año; 240,954 en 2022 (6.7 %); y 262,874 en 2023 (9.1 %). La dinámica confirma que la actividad de contratación se ha ido acelerando, aunque todavía no compensa completamente la destrucción de empleo acumulada.Cifras del INEC sitúan el desempleo en Panamá en 9.5 %, lo que representa un incremento significativo frente al 7.4 % registrado a mediados de 2023. A finales del año pasado, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, advirtió que el país inició el 2026 con una tasa de 10 %, como consecuencia del cierre temporal de la empresa bananera en Bocas del Toro, donde 7 mil personas quedaron sin empleo, sumado a los efectos colaterales del cese de la mina, que aún se siguen sintiendo.