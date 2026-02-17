Panamá seguirá en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea acordó la madrugada de este Martes de Carnaval, en Panamá, mantenerla en la lista comunitaria de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, en el marco de la actualización semestral del denominado listado “negro” de paraísos fiscales, revelaron las agencias EFE y Europa Press.

Además, de Panamá los miembros del Consejo decidieron mantener a Rusia e incluyeron a Vietnam.

En la revisión, que se efectúa cada seis meses, los Veintisiete decidieron además incorporar a las Islas Turcas y Caicos.

Luego que se conociera que Panamá seguiría en esta lista el Gobierno de la República de Panamá expresó la tarde de este lunes 16 de febrero su confianza en que los avances alcanzados en materia de transparencia fiscal permitirán que el país sea excluido en futuras revisiones de la lista de jurisdicciones no cooperantes de la UE.

A través de un comunicado divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, las autoridades panameñas dijeron que tomaron nota de la reciente actualización de la lista europea, en la que Panamá, tal como se anticipaba, continúa incluida.

El Ejecutivo señaló que esta decisión forma parte del proceso regular de evaluaciones que realiza la UE conforme a sus procedimientos internos.

Además, Panamá reiteró que el país mantiene un diálogo permanente tanto con actores nacionales como con las autoridades europeas.

En tanto, la UE retiró a Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago al considerar que esos países ya cumplen con los estándares internacionales de buena gobernanza fiscal.

Con los cambios aprobados, la lista de la UE queda integrada por diez territorios: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Panamá, Rusia, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Vietnam.

Según explicó el Consejo de la Unión Europea,. las Islas Turcas y Caicos responde a deficiencias en la aplicación de los requisitos de sustancia económica en ese territorio, de acuerdo con Europa Press.

En el caso de Vietnam, la decisión obedece a que no cumple con los estándares internacionales en materia de intercambio de información fiscal a petición.

Por el contrario, Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago fueron excluidos tras aplicar las reformas necesarias y dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante la UE.

La lista de jurisdicciones no cooperantes fue creada en diciembre de 2017 como parte de la estrategia exterior de la Unión Europea en materia fiscal y se actualiza dos veces al año.