Panamá prohíbe licitaciones a empresas europeas: España, Italia y Grecia quedan excentas

Panamá apuesta ahora a la ventana de octubre como la fecha clave para demostrar el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia. Mientras tanto, el gobierno utiliza su músculo comercial como herramienta de presión diplomática para exigir un trato equitativo en los foros financieros internacionales.Esta política de 'ojo por ojo' en materia comercial marca un cambio significativo en la política exterior panameña, buscando defender la soberanía económica frente a las presiones de los bloques regionales europeos.