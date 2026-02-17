Panamá prohíbe licitaciones a empresas europeas: España, Italia y Grecia quedan excentas

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, ha reafirmado su decisión de aplicar medidas de retorsión contra la Unión Europea (UE) tras la decisión del organismo de mantener al país dentro de sus listas fiscales discriminatorias.

A través de su cuenta de X, el mandatario anunció que las empresas de los países miembros de la UE no podrán participar en actos públicos del Estado panameño.

A pesar de la noticia, el presidente Mulino indicó que el Ejecutivo ya preveía este escenario en la revisión actual. Sin embargo, aseguró que el país está trabajando arduamente para la próxima evaluación.

“Aunque sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, aclaró que “Italia, Grecia y España no tienen a Panamá en ninguna lista , por ende, no hay problema y reconocemos mucho ese apoyo”.