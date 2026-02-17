Ventas de crudo venezolano superarían $10 mil millones al año

El secretario de Energía de Estados Unidos, <b>Chris Wright</b>, estimó este martes que las ventas de crudo venezolano gestionadas por<b> Washington</b> podrían superar los <b>10,000 millones de dólares anuales</b>, ingresos que ayudarían a <i>'reconstruir'</i> el país suramericano tras la salida del poder del depuesto presidente <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>.<i>'Hasta ahora hemos vendido alrededor de</i><i><b> 1.000 millones de dólares en petróleo</b></i><i>. Recientemente hemos firmado acuerdos para vender otros </i><i><b>5.000 millones de dólares </b></i><i>en los próximos meses. Así que estamos hablando de bastante más de </i><i><b>10.000 millones de dólares </b></i><i>al año'</i>, dijo Wright a <b>Fox News</b>.Según el secretario, que se reunió en Caracas la semana pasada con la presidenta interina de Venezuela, <b>Delcy Rodríguez</b>, para impulsar un<i> 'histórico'</i> pacto energético, este <i>'volumen de ingresos enorme' </i>se destinará a <i>'empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo'</i>.El acuerdo entre el Gobierno de Rodríguez y Washington para comercializar hidrocarburo venezolano también aportará <i>'un tipo específico de crudo para el que se construyeron las refinerías estadounidenses en la década de 1970'</i> y <i>'ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras'</i>, dijo Wright.<i>'Es una ganancia para todos y la transformación de un país sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense. Es una diplomacia (del presidente estadounidense Donald) Trump completamente fuera de lo convencional, que marca un antes y un después'</i>, insistió.Después de la captura de <b>Nicolás Maduro</b> y su esposa, <b>Cilia Flores</b>, el pasado <b>3 de enero</b>, por fuerzas estadounidenses, el presidente Trump pidió <i>'acceso total'</i> a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo <i>'indefinido'</i>.Al concluir su encuentro con la exvicepresidenta de Maduro, a la que Trump ha dado un voto de confianza para ser su interlocutora y gobernar el país, el secretario de Energía calificó de<i> 'increíble' </i>la cooperación entre Estados Unidos y el Gobierno de Rodríguez.Sin embargo, <b>Wright recordó que Washington mantiene un instrumento de presión sobre Caracas al controlar la industria petrolera venezolana</b>, su mayor fuente de ingresos.